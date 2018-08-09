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"Построили дворец, иначе не скажешь" - Лукашенко о реконструкции Гомельской областной детской больницы
10.08.2018 15:36 — Новости Политики | БелТА
10 августа, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил итоги проведенной реконструкции Гомельской областной детской клинической больницы. Об этом он заявил сегодня, общаясь с жителями города, передает корреспондент БЕЛТА.
"Построили дворец, иначе не скажешь. Высочайшие технологии, прекрасная больница", - заявил глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что подобные центры созданы в каждой области, и первоначально был предложен проект по строительству этой больницы за городом. Однако Президент поручил реконструировать и расширить этот комплекс именно в самом областном центре. "Сегодня получился прекрасный квартал с внутренним садиком", - сказал он.
"Не жалко. Это для наших детей. Что они там творят... (в плане высокого уровня медицинского обслуживания. - Прим. БЕЛТА), и это же не в Минске в центре "Мать и дитя", а в областном центре", - подчеркнул белорусский лидер.
/Будет дополнено/.-0-
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"Построили дворец, иначе не скажешь" - Лукашенко о реконструкции Гомельской областной детской больницы
10 августа, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценил итоги проведенной реконструкции Гомельской областной детской...
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