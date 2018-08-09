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Президенту Беларуси представили комбайн-новинку на газомоторном топливе

10.08.2018 16:28 — Новости Политики | БелТА  
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10 августа, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня во время посещения ОАО "Гомсельмаш" представили комбайн-новинку на газомоторном топливе, передает корреспондент БЕЛТА.

Как было доложено, новая техника несколько дороже в сравнении с традиционными аналогами, однако позволяет значительно экономить на стоимости топлива. В среднем это около половины затрат по данной расходной статье. Разработчики считают, что новый комбайн может быть широко востребован на российском рынке. Кроме того, он более экологичен. Главу государства заверили, что все вопросы безопасности эксплуатации решены на 100%.

Александр Лукашенко заинтересовался новинкой и поручил к следующей уборочной кампании изготовить несколько таких комбайнов, чтобы опробовать их в качестве эксперимента в одном из хозяйств. "В будущем году мы им поставим эти комбайны, заправщик дадим и увидим. Нам надо самим здесь убедиться, если это такая экономия", - сказал глава государства.

Президент намерен в следующую уборочную кампанию лично приехать и посмотреть на результаты эксперимента. Он также отметил, что является активным сторонником развития техники на электродвигателях, однако в отношении комбайнов это пока еще достаточно далекая перспектива, потому использование газа в качестве топлива могло бы стать хорошей альтернативой с экономической точки зрения.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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10 августа, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня во время посещения ОАО "Гомсельмаш" представили комбайн-новинку на...
 
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