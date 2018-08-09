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Президент: ближайшие годы будут не самыми простыми для промышленников - нужно выстоять, повышая качество техники
10.08.2018 19:03 — Новости Политики | БT
А чуть ранее Глава государства посетил обновленную детскую областную больницу. Это было поручением Президента - реконструировать клинику. В итоге площадь медучреждения увеличилась втрое. Стационар умножен на два - теперь здесь можно разместить более полутысячи пациентов. Прежде отделения были разбросаны по всему областному центру. Новый комплекс объединил всю педиатрическую службу Гомеля. Здесь возможна диагностика заболеваний у детей любого возраста. Появились кабинеты магнитно-резонансной и компьютерной томографии и уникальные для региона методы обследования. Ежегодно за медпомощью сюда обращаются более 20 тысяч детей. Сделано немало, но Президент обратил особое внимание руководства Минздрава и области на необходимость дооснащения клинки оборудованием и рачительный подход в вопросах кадрового обеспечения.
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Президент: ближайшие годы будут не самыми простыми для промышленников - нужно выстоять, повышая качество техники
Развитие региона, обновление медицинской базы и будущее промышленных грандов. Это главные темы рабочей поездки Президента в Гомельскую область. Посещая завод...
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