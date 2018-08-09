В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент высоко оценил итоги проведенной реконструкции Гомельской областной детской больницы Развитие региона, обновление медицинской базы и будущее промышленных грандов. Это главные темы рабочей поездки Президента в Гомельскую область. Она началась на...

Рабочая поездка Президента в регион, как правило, это комплексный взгляд на развитие области. От вопросов экономических (промышленность, сельское хозяйство, продовольственная безопасность) до вопросов социальных. Глава государства не раз подчеркивал: качество жизни в регионах не должно уступать столице. В особенности, если речь идет о здоровье. Следующая остановка Александра Лукашенко - в областной детской больнице.