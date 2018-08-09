В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главное условие успешной работы предприятия - обеспечение высокого качества продукции. Президент посетил "Гомсельмаш" Во время рабочей поездки есть возможность оценить социально-экономическое развитие региона в целом. Президента интересовала не только работа над знаковыми...

Геннадий Кот - хлебороб со стажем в четверть века. Продолжатель династии. Лично откатал 5 поколений комбайнов. Говорит, этот - самый лучший. Да, сложная электроника, но освоил за 10 минут. Модель класса "люкс". Шумоизоляционная кабина, климат-контроль, магнитола, микроволновка и даже холодильник. Иногда машина может обходиться и без механизатора. Автопилот, как в спорткаре, вручную лишь разворачиваться.