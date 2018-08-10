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Участники семинара-практикума «Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь» делятся впечатлениями
11.08.2018 — Новости Политики | Заря над Неманам
Александр Версоцкий, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи***
– Один из явных и ключевых вопросов современного общества – взаимодействие с молодежью. С теми, кто уже выдвигает идеи, сегодня открывает новые проекты, двигает вперед науку и бизнес, стремится сделать страну лучше в каждой отрасли. И на этом на семинаре в Речице особенно акцентировала внимание Глава Администрации Президента Республики Беларусь Наталья Кочанова. Речь, прежде всего, о том, что все задачи, касающиеся развития приоритетов и трендов современной молодежной политики, поставленные Президентом, должны быть реализованы с максимальной эффективностью.
И это закономерное требование. Молодежь – самая активная часть населения любой страны и Беларуси в том числе. Это факт, который необходимо осознавать. Мы говорим сейчас, по сути, о будущих лидерах и руководителях, о поколениях талантливых и пассионарных молодых людей. Поэтому крайне важно понять, как организовать работу с молодежью, как взаимодействие между органами власти и молодежными инициативами сделать успешным и эффективным.
В этом ключе семинар-практикум, посвященный деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики, проходивший в Речице, – событие знаковое.
Практическая польза таких мероприятий очень высока. Они богаты интересными идеями для внедрения. К примеру, очень показателен опыт работы с молодежью на ОАО «БелАЗ». Не секрет, что процент специалистов, отработавших распределение и ушедших с первого рабочего места, на многих предприятиях выше, чем хотелось бы. Молодежная политика «БелАЗа» подтверждает, что здесь очень многое зависит от умелого подхода к молодым, привлекательных для них проектов и инициатив. Например, даже когда молодые люди уходят на срочную службу, завод не забывает про них – корпоративная газета за счет предприятия приходит к ним в часть, донося новости с родного предприятия. Таким образом, связь не прерывается. Наряду с материальной поддержкой огромное значение имеет корпоративная культура – турслеты, спортивные события, самодеятельность и организованный досуг. Все это приносит отличные результаты. Важно понимать, что это опыт, уже внедренный в жизнь, с конкретными результатами и проведенной работой над ошибками.
Еще один проект, который нас заинтересовал, – инициатива Министерства образования «Школа активного лидера». Ученые, экономисты, политики, спортсмены, бизнесмены в рамках диалога общаются со школьниками, студентами – с молодежью. Это не лекции, не менторское обучение, это беседы и дискуссии двух поколений. Что особенно концептуально, учатся и получают новый опыт обе стороны. Старшим коллегам важно знать реальные чаяния молодых людей, которые придут им на смену.
В целом практикоориентированность семинара носила определяющее значение. В частности, эксперты предлагают расширить опыт действующего в Гродненской области медийного кластера, который объединяет главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, ГрГУ имени Я. Купалы, редакции газеты «Гродзенская праўда» и районных газет. Он зарекомендовал себя как эффективный формат подготовки конкурентных специалистов.
Социальные сети, виртуальное пространство – это то, во что погружены молодые люди. Поэтому так важно знать, понимать и ориентироваться в этих новых форматах. Не должно быть разобщенности между молодежью и теми, кто сегодня занимает руководящие должности в исполнительных структурах.
Волковысский район на республиканском семинаре-практикуме «Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь», который на протяжении двух дней проходил в Гомельской области, представлял начальник отдела идеологической работы и до делам молодежи Волковысского райисполкома Дмитрий Юшин. Мы спросили у Дмитрия Юшина, какое впечатление оставило у него это мероприятие и как планируется применять увиденное и услышанное на Гомельщине в местных условиях.
– Конечно, я вернулся домой со множеством положительных впечатлений. От того, насколько гостеприимными оказались гомельчане, от слаженности в организации этого мероприятия, ознакомления с их опытом работы в молодежной среде в различных коллективах.
Учитывая, что семинар проводился в рамках выполнения поручений Президента, данных Главой государства на V Всебелорусском народном собрании, что в нем участвовали такие известные в нашей стране лица, как Глава Администрации Президента Наталья Кочанова, заместитель главы Администрации Владимир Жевняк, министр образования Игорь Карпенко и другие, что разговор шел о молодежи, которая олицетворяет будущее нашего государства, могу утверждать: мероприятия такого плана имеют не только поучительный, но и стратегический характер.
Мы возложили цветы к стеле мемориального комплекса в Лоеве. Для посещения объектов в Речице участников семинара распределили по группам. Наша группа побывала на Речицкой ТЭЦ, в центре технического творчества детей и молодежи и филиале «Гомельдрев», где нас ознакомили с опытом идеологической работы с молодежью.
В ходе пленарного заседания были обсуждены вопросы деятельности государственных органов и организаций в сфере молодежной политики, а в итоге – принят документ о разработке стратегии молодежной политики на период до 2030 года.
Что касается основных задач, форм и методов, направлений работы с молодежью в сфере образования, то они определены в госпрограмме «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы, сообщил в своем выступлении министр образования Игорь Карпенко.
Время не стоит на месте, и мы должны действовать на перспективу с учетом сегодняшних реалий и мирового опыта работы с молодыми людьми. Мы должны сформировать социально активных граждан нашего государства, и на это направлены различные подходы.
Значительные изменения претерпит профориентационная работа. Нам надо возвратить престиж рабочих профессий в стране, который в определенный период был значительно снижен. Будет активизировано молодежное предпринимательство в производственной сфере. На новом уровне планируется проводить гражданско-патриотическое и нравственное воспитание молодых людей.
Наталья Кочанова заострила внимание на том, что в молодежную политику необходимо внести корректировку на законодательном уровне. Например, поддержала озвученное на съезде БРСМ предложение об увеличении молодежного возраста в связи с ростом продолжительности жизни в нашей стране.
Словом, семинар-практикум стал для нас действенной площадкой для обсуждения дальнейших форм и методов работы с молодыми людьми. На мой взгляд, мы просто обязаны продолжить его на других аналогичных площадках страны — в областях и районах. Ведь дело касается огромной армии молодых людей, энергию которых мы должны направить в нужное русло. Только на Волковыщине в настоящее время насчитывается более 10 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 31 года. При условии увеличения молодежного возраста, что теперь активно инициируется, их станет еще больше.
Радует, что местная молодежь не стоит в стороне от наиболее важных дел на уровне республики, области и района. Мы должны активней давать им поручения и вовлекать в общественную жизнь.
***В составе делегации Гродненской области участие в нем принимал Виталий Ляхович, исполняющий обязанности начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Берестовицкого райисполкома. Мы попросили Виталия Ляховича поделиться впечатлениями, высказать свое мнение о мероприятии.
– Мероприятие прошло на высоком уровне, очень масштабно. Центральным моментом пленарного заседания, которое прошло в Речицком дворце культуры и техники «Нефтяник», стало выступление министра образования Республики Беларусь Игоря Карпенко, который подчеркнул, что работа с молодежью является одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти.
Вопросы, касающиеся реализации молодежной политики, на сегодняшний день не только актуальны, но и важны. Сегодня нужно не только обучить молодежь, но и понять их стремление, их мысли. Необходимо выработать механизмы и схемы, которые позволят раскрыться и реализоваться каждому молодому человеку на благо себя и своей родины.
На этом акцентировал внимание Глава государства на V Всебелорусском народном собрании, Республиканском педагогическом совете, других мероприятиях и совещаниях.
Спектр обсуждаемых тем на семинаре был самым разнообразным. Рассматривались вопросы профессиональной ориентации старшеклассников, получения образования и трудоустройства, предоставления первого рабочего места, патриотического воспитания молодежи и др.
Хочу отметить, что в нашем районе также уделяется большое внимание работе с молодежью, организации трудовой занятости детей и молодежи. Молодые люди Берестовитчины очень активные и творческие, о чем свидетельствуют всевозможные акции и мероприятия, конкурсы, флешмобы и фестивали.
До начала пленарного заседания участники форума имели возможность познакомиться с разнообразными формами и методами работы с детьми и молодежью учреждения, предприятия, организации Речицкого района.
Думаю, что-то интересное и полезное каждый из участников мероприятия подчеркнул для себя и в последующем сможет применить на практике в своем районе.
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Намеснік старшыні Дзятлаўскага райвыканкама Ігар Кухарэвіч:
– На Дзятлаўшчыне рэалізуецца мноства моладзевых праграм і праектаў. Ідзе актыўная работа па ўдасканаленні сістэмы дашкольнай, базавай і сярэдняй адукацыі. Надзяляецца шмат увагі замацаванню ў раёне маладых спецыялістаў. Таму тэма гомельскага семінара была вельмі актуальнай. Гэта магчымасць убачыць новыя метады, спробы і спосабы работы з моладдзю. На прыкладах рэальных прадпрыемстваў нам паказалі, як сёння зацікаўліваюць моладзь пры дапамозе розных варыянтаў і формаў досугавай дзейнасці, уцягнення ва ўсе формы занятасці, не ўпускаюць і пытанне патрыятычнага выхавання. Акрамя таго, як мы ўбачылі пры наведванні ААТ “Буравая кампанія “Дэльта”, на дадзеным прадпрыемстве прыярытэты ў рабоце з моладдзю такія: не толькі браць на працу выпускнікоў-выдатнікаў, але і працягваць іх навучанне пасля працаўладкавання.
Увогуле, я згодны з тым, што з дзецьмі трэба пачынаць працаваць ужо з пачатковай школы, развіваць у іх прафарыентацыйную скіраванасць, а ўжо ў дарослым узросце на іх першым працоўным месцы “змагацца” за замацаванне моладзі менавіта на дадзеным прадпрыемстве або арганізацыі.
Начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама Наталля Калодка:
– Ад двухдзённага мерапрыемства ў Гомельскай вобласці засталіся самыя прыемныя ўражанні. Самым цікавым для мяне было наведванне аб’ектаў гісторыка-культурнай каштоўнасці і прадпрыемстваў Рэчыцкага раёна (фотаэлектрычная станцыя ПА “Беларуснафта”, міні-ЦЭЦ філіяла “Рэчыцкія электрычныя сеткі” РУП “Гомельэнерга” і многія іншыя).
Давялося пачуць кіраўнікоў, на прадпрыемствах якіх сфарміравана дакладна выбудаваная сістэма работы з моладдзю, дзе ёсць не толькі стымуляванне і фінансавая падтрымка, але выкарыстоўваюцца іншыя метады зацікаўлення моладзі. І моладзь на гэтыя прадпрыемствы з задавальненнем прыходзіць і застаецца надоўга.
Для мяне паездка ў другі рэгіён была не проста пазнавальнай – новы вопыт дапамагае паглядзець на адну сітуацыю з розных бакоў, паглядзець выйгрышнасць сітуацыі з той ці іншай пазіцыі, разгледзець наступствы ці перспектывы.
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Вороновский район на форуме представляли заместитель председателя районного исполнительного комитета Андрей Карпович, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лилия Сидорович.
Лилия Сидорович:
— Главным постулатом семинара стала мысль, высказанная Президентом нашей страны о том, что молодежь – стратегический ресурс нашей страны. И сегодня в условиях политических и экономических изменений, когда происходит переосмысление ценностей, когда на молодежь хлынул поток информации из Интернета, если не уделить молодежи особое внимание, то можно потерять не только умы и сердца целого поколения, но и, по большому счету, будущее страны.
Запомнились слова Главы Администрации Президента Н.И. Кочановой о том, что в настоящее время формы и методы работы с молодежью необходимо совершенствовать. В этом русле и была выстроена программа семинара. Инновации в работе с учащейся и рабочей молодежью были продемонстрированы при посещении центра творчества детей и молодежи, предприятий «Речицкие электрические сети», «Гомельдрев», фабрики «Спартак».
Как было озвучено одним из выступающих, в работе с молодежью нельзя действовать интуитивно, все должно быть взвешено и научно обосновано. Поэтому с нетерпением будем ждать стратегию развития государственной молодежной политики.
Особо эмоциональным и запоминающимся моментом поездки стало посещение мемориального комплекса г.п. Лоев на берегу Днепра и возложение цветов к стеле в память о 11 тысячах героев, погибших при форсировании Днепра и положивших начало операции по освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Открыла для себя Гомельщину, как особый край Беларуси со своим неповторимым колоритом, славной историей, гостеприимными людьми, чарующими пейзажами.
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Республиканский семинар-практикум по деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики на протяжении двух дней проходил в Гомельской области. В составе делегации Гродненщины участие в нем приняли заместитель председателя Островецкого райисполкома Виктор Свилло и заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи Островецкого райисполкома Сергей Соболев. Мы просили их поделиться впечатлениями от увиденного и услышанного.
Виктор Свилло, заместитель председателя Островецкого райисполкома:
– Республиканский семинар-практикум стал площадкой, где обсуждались задачи и поручения по вопросам развития молодежной политики, поставленные Главой государства на Всебелорусском народном собрании, Республиканском педагогическом совете и других мероприятиях и совещаниях.
Центральным моментом пленарного заседания, которое прошло в Речицком дворце культуры и техники «Нефтянник», стало выступление министра образования Республики Беларусь Игоря Карпенко, который подчеркнул, что работа с молодежью является одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти.
Формирование социально активной личности молодого человека, совершенствование профориентационной работы, поддержка талантливой и одаренной молодежи, развитие детских и молодежных общественных объединений, профилактика преступлений и правонарушений в молодежной среде, физкультурно-оздоровительное движение, гражданско-патриотическое и нравственное воспитание молодежи, ее занятость – каждая область республики поделилась опытом работы по реализации молодежной политики.
В нашем районе большое внимание уделяется организации трудовой занятости детей и молодежи. Ежегодно на Островетчине работает сводный белорусско-российский студенческий отряд на Всебелорусской молодежной стройке, которому органы власти обеспечивают информационную и культурную поддержку. В этом году было создано 18 районных студенческих отрядов, в которых поработали 300 человек.
Во время проведения семинара впечатлила выставка молодежных достижений, с которой можно было ознакомиться до начала пленарного заседания; а также экскурсии на предприятия, где были представлены разнообразные формы и методы работы с детьми и молодежью; посещение мемориального комплекса битвы за Днепр. В целом, все города и районы Гомельщины, где удалось побывать, порадовали ухоженностью и благоустройством.
Сергей Соболев, заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи Островецкого райисполкома:
– В подобном семинаре я участвовал впервые – и поэтому сравнивать мне не с чем. Но впечатления яркие. И от экскурсий в организации и на предприятия, где нам продемонстрировали накопленный опыт работы с молодежью, и от пленарного заседания, во время которого можно было почерпнуть много интересной информации, принять участие в рассмотрении вопросов, которые существуют в работе с молодежью и требуют решения.
Полностью поддерживаю высказывание Главы Администрации Президента Беларуси Натальи Кочановой, которая считает, что формы и методы работы с молодежью должны совершенствоваться.
В нашем районе уделяется большое внимание работе с молодежью. Следует отметить, что молодые люди Островетчины – активные и творческие. К примеру, в Год малой родины, в который наш город отмечает еще и 550-летний юбилей, у нас прошло множество интересных акций и мероприятий, конкурсы, флешмобы и фестивали.
Тем не менее, поучиться и нам было чему – теперь будем применять полученные знания на практике.
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Участие в масштабном форуме приняла и официальная делегация Слонимского района во главе с заместителем председателя райисполкома Екатериной Рутковской.
– Данное мероприятие имело огромную значимость. С участием высших должностных лиц государства обсуждались все актуальные вопросы молодежной политики нашей страны, – отметила руководитель районной делегации. – На примере Гомельской области мы обобщили положительный опыт работы с молодежью на местах. Был посещен целый ряд организаций, где наглядно представлена работа по поддержке в трудовых коллективах юношей и девушек и неоценимый опыт в данном направлении нашего самого массового молодежного объединения – Белорусского республиканского союза молодежи. Я уверена, что многие положительные наработки, которые нам довелось изучить за время проведения республиканского семинара-практикума, в ближайшее время мы сможем внедрить у нас в районе.
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Участники семинара-практикума «Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь» делятся впечатлениями
Участники семинара-практикума «Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь» делятся...
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