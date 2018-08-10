Участники семинара-практикума «Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь» делятся впечатлениями

облисполкома

– Один из явных и ключевых вопросов современного общества – взаимодействие с молодежью. С теми, кто уже выдвигает идеи, сегодня открывает новые проекты, двигает вперед науку и бизнес, стремится сделать страну лучше в каждой отрасли. И на этом на семинаре в Речице особенно акцентировала внимание Глава Администрации Президента Республики Беларусь Наталья Кочанова. Речь, прежде всего, о том, что все задачи, касающиеся развития приоритетов и трендов современной молодежной политики, поставленные Президентом, должны быть реализованы с максимальной эффективностью.





И это закономерное требование. Молодежь – самая активная часть населения любой страны и Беларуси в том числе. Это факт, который необходимо осознавать. Мы говорим сейчас, по сути, о будущих лидерах и руководителях, о поколениях талантливых и пассионарных молодых людей. Поэтому крайне важно понять, как организовать работу с молодежью, как взаимодействие между органами власти и молодежными инициативами сделать успешным и эффективным.

В этом ключе семинар-практикум, посвященный деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики, проходивший в Речице, – событие знаковое.

Практическая польза таких мероприятий очень высока. Они богаты интересными идеями для внедрения. К примеру, очень показателен опыт работы с молодежью на ОАО «БелАЗ». Не секрет, что процент специалистов, отработавших распределение и ушедших с первого рабочего места, на многих предприятиях выше, чем хотелось бы. Молодежная политика «БелАЗа» подтверждает, что здесь очень многое зависит от умелого подхода к молодым, привлекательных для них проектов и инициатив. Например, даже когда молодые люди уходят на срочную службу, завод не забывает про них – корпоративная газета за счет предприятия приходит к ним в часть, донося новости с родного предприятия. Таким образом, связь не прерывается. Наряду с материальной поддержкой огромное значение имеет корпоративная культура – турслеты, спортивные события, самодеятельность и организованный досуг. Все это приносит отличные результаты. Важно понимать, что это опыт, уже внедренный в жизнь, с конкретными результатами и проведенной работой над ошибками.

Еще один проект, который нас заинтересовал, – инициатива Министерства образования «Школа активного лидера». Ученые, экономисты, политики, спортсмены, бизнесмены в рамках диалога общаются со школьниками, студентами – с молодежью. Это не лекции, не менторское обучение, это беседы и дискуссии двух поколений. Что особенно концептуально, учатся и получают новый опыт обе стороны. Старшим коллегам важно знать реальные чаяния молодых людей, которые придут им на смену.

В целом практикоориентированность семинара носила определяющее значение. В частности, эксперты предлагают расширить опыт действующего в Гродненской области медийного кластера, который объединяет главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, ГрГУ имени Я. Купалы, редакции газеты «Гродзенская праўда» и районных газет. Он зарекомендовал себя как эффективный формат подготовки конкурентных специалистов.

Социальные сети, виртуальное пространство – это то, во что погружены молодые люди. Поэтому так важно знать, понимать и ориентироваться в этих новых форматах. Не должно быть разобщенности между молодежью и теми, кто сегодня занимает руководящие должности в исполнительных структурах.