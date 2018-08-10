ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участники семинара-практикума «Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь» делятся впечатлениями

11.08.2018 — Новости Политики | Заря над Неманам  
Размер текста:
A
A
A
Александр  Версоцкий, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома

 – Один из явных и ключевых вопросов современного общества – взаимодействие с молодежью. С теми, кто уже выдвигает идеи, сегодня открывает новые проекты, двигает вперед науку и бизнес, стремится сделать страну лучше в каждой отрасли. И на этом на семинаре в Речице особенно акцентировала внимание Глава Администрации Президента Республики Беларусь Наталья Кочанова. Речь, прежде всего, о том, что все задачи, касающиеся развития приоритетов и трендов современной молодежной политики, поставленные Президентом, должны быть реализованы с максимальной эффективностью.

Участники семинара-практикума «Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь» делятся впечатлениями

И это закономерное требование. Молодежь – самая активная часть населения любой страны и Беларуси в том числе. Это факт, который необходимо осознавать. Мы говорим сейчас, по сути, о будущих лидерах и руководителях, о поколениях талантливых и пассионарных молодых людей. Поэтому крайне важно понять, как организовать работу с молодежью, как взаимодействие между органами власти и молодежными инициативами сделать успешным и эффективным.

В этом ключе семинар-практикум, посвященный деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики, проходивший в Речице, – событие знаковое.

Практическая польза таких мероприятий очень высока. Они богаты интересными идеями для внедрения. К примеру, очень показателен опыт работы с молодежью на ОАО «БелАЗ». Не секрет, что процент специалистов, отработавших распределение и ушедших с первого рабочего места, на многих предприятиях выше, чем хотелось бы. Молодежная политика «БелАЗа» подтверждает, что здесь очень многое зависит от умелого подхода к молодым, привлекательных для них проектов и инициатив. Например, даже когда молодые люди уходят на срочную службу, завод не забывает про них – корпоративная газета за счет предприятия приходит к ним в часть, донося новости с родного предприятия. Таким образом, связь не прерывается. Наряду с материальной поддержкой огромное значение имеет корпоративная культура – турслеты, спортивные события, самодеятельность и организованный досуг. Все это приносит отличные результаты. Важно понимать, что это опыт, уже внедренный в жизнь, с конкретными результатами и проведенной работой над ошибками.

Еще один проект, который нас заинтересовал, – инициатива Министерства образования «Школа активного лидера». Ученые, экономисты, политики, спортсмены, бизнесмены в рамках диалога общаются со школьниками, студентами – с молодежью. Это не лекции, не менторское обучение, это беседы и дискуссии двух поколений. Что особенно концептуально, учатся и получают новый опыт обе стороны. Старшим коллегам важно знать реальные чаяния молодых людей, которые придут им на смену.

В целом практикоориентированность семинара носила определяющее значение. В частности, эксперты предлагают расширить опыт действующего в Гродненской области медийного кластера, который объединяет главное управление идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, ГрГУ имени Я. Купалы, редакции газеты «Гродзенская праўда» и районных газет. Он зарекомендовал себя как эффективный формат подготовки конкурентных специалистов.

Социальные сети, виртуальное пространство – это то, во что погружены молодые люди. Поэтому так важно знать, понимать и ориентироваться в этих новых форматах. Не должно быть разобщенности между молодежью и теми, кто сегодня занимает руководящие должности в исполнительных структурах.  

***
 
Волковысский район на республиканском семинаре-практикуме «Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь», который на протяжении двух дней проходил в Гомельской области, представлял начальник отдела идеологической работы и до делам молодежи Волковысского райисполкома Дмитрий Юшин. Мы спросили у Дмитрия Юшина, какое впечатление оставило у него это мероприятие и как планируется применять увиденное и услышанное на Гомельщине в местных условиях.
 
Участники семинара-практикума «Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь» делятся впечатлениями
 
– Конечно, я вернулся домой со множеством положительных впечатлений. От того, насколько гостеприимными оказались гомельчане, от слаженности в организации этого мероприятия, ознакомления с их опытом работы в молодежной среде в различных коллективах.
 
Учитывая, что семинар проводился в рамках выполнения поручений Президента, данных Главой государства на V Всебелорусском народном собрании, что в нем участвовали такие известные в нашей стране лица, как Глава Администрации Президента Наталья Кочанова, заместитель главы Администрации Владимир Жевняк, министр образования Игорь Карпенко и другие, что разговор шел о молодежи, которая олицетворяет будущее нашего государства, могу утверждать: мероприятия такого плана имеют не только поучительный, но и стратегический характер.
 
Мы возложили цветы к стеле мемориального комплекса в Лоеве. Для посещения объектов в Речице участников семинара распределили по группам. Наша группа побывала на Речицкой ТЭЦ, в центре технического творчества детей и молодежи и филиале «Гомельдрев», где нас ознакомили с опытом идеологической работы с молодежью.
 
В ходе пленарного заседания были обсуждены вопросы деятельности государственных органов и организаций в сфере молодежной политики, а в итоге – принят документ о разработке стратегии молодежной политики на период до 2030 года.
 
Что касается основных задач, форм и методов, направлений работы с молодежью в сфере образования, то они определены в госпрограмме «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 годы, сообщил в своем выступлении министр образования Игорь Карпенко.
 
Время не стоит на месте, и мы должны действовать на перспективу с учетом сегодняшних реалий и мирового опыта работы с молодыми людьми. Мы должны сформировать социально активных граждан нашего государства, и на это направлены различные подходы.
 
Значительные изменения претерпит профориентационная работа. Нам надо возвратить престиж рабочих профессий в стране, который в определенный период был значительно снижен. Будет активизировано молодежное предпринимательство в производственной сфере. На новом уровне планируется проводить гражданско-патриотическое и нравственное воспитание молодых людей. 
 
Наталья Кочанова заострила внимание на том, что в молодежную политику необходимо внести корректировку на законодательном уровне. Например, поддержала озвученное на съезде БРСМ предложение об увеличении молодежного возраста в связи с ростом продолжительности жизни в нашей стране.
 
Словом, семинар-практикум стал для нас действенной площадкой для обсуждения дальнейших форм и методов работы с молодыми людьми. На мой взгляд, мы просто обязаны продолжить его на других аналогичных площадках страны — в областях и районах. Ведь дело касается огромной армии молодых людей, энергию которых мы должны направить в нужное русло. Только на Волковыщине в настоящее время насчитывается более 10 тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 31 года. При условии увеличения молодежного возраста, что теперь активно инициируется, их станет еще больше.
 
Радует, что местная молодежь не стоит в стороне от наиболее важных дел на уровне республики, области и района. Мы должны активней давать им поручения и вовлекать в общественную жизнь.
 
*** 
В составе делегации Гродненской области участие в нем принимал Виталий Ляхович, исполняющий обязанности начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Берестовицкого райисполкома. Мы попросили Виталия Ляховича поделиться впечатлениями, высказать свое мнение о мероприятии. 

Участники семинара-практикума «Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь» делятся впечатлениями


– Мероприятие прошло на высоком уровне, очень масштабно. Центральным моментом пленарного заседания, которое прошло в Речицком дворце культуры и техники «Нефтяник», стало выступление министра образования Республики Беларусь Игоря Карпенко, который подчеркнул, что работа с молодежью является одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти. 

Вопросы, касающиеся реализации молодежной политики, на сегодняшний день не только актуальны, но и важны. Сегодня нужно не только обучить молодежь, но и понять их стремление, их мысли. Необходимо выработать механизмы и схемы, которые позволят раскрыться и реализоваться каждому молодому человеку на благо себя и своей родины. 

На этом акцентировал внимание Глава государства на V Всебелорусском народном собрании, Республиканском педагогическом совете, других мероприятиях и совещаниях. 

Спектр обсуждаемых тем на семинаре был самым разнообразным. Рассматривались вопросы профессиональной ориентации старшеклассников, получения образования и трудоустройства, предоставления первого рабочего места, патриотического воспитания молодежи и др. 

Хочу отметить, что в нашем районе также уделяется большое внимание работе с молодежью, организации трудовой занятости детей и молодежи. Молодые люди Берестовитчины очень активные и творческие, о чем свидетельствуют всевозможные акции и мероприятия, конкурсы, флешмобы и фестивали. 

До начала пленарного заседания участники форума имели возможность познакомиться с разнообразными формами и методами работы с детьми и молодежью учреждения, предприятия, организации Речицкого района. 

Думаю, что-то интересное и полезное каждый из участников мероприятия подчеркнул для себя и в последующем сможет применить на практике в своем районе. 
 
*** 
  
Участники семинара-практикума «Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь» делятся впечатлениями
  
Намеснік старшыні Дзятлаўскага райвыканкама Ігар Кухарэвіч: 

– На Дзятлаўшчыне рэалізуецца мноства моладзевых праграм і праектаў. Ідзе актыўная работа па ўдасканаленні сістэмы дашкольнай, базавай і сярэдняй адукацыі. Надзяляецца шмат увагі замацаванню ў раёне маладых спецыялістаў. Таму тэма гомельскага семінара была вельмі актуальнай. Гэта магчымасць убачыць новыя метады, спробы і спосабы работы з моладдзю. На прыкладах рэальных прадпрыемстваў нам паказалі, як сёння зацікаўліваюць моладзь пры дапамозе розных варыянтаў і формаў досугавай дзейнасці, уцягнення ва ўсе формы занятасці, не ўпускаюць і пытанне патрыятычнага выхавання. Акрамя таго, як мы ўбачылі пры наведванні ААТ “Буравая кампанія “Дэльта”, на дадзеным прадпрыемстве прыярытэты ў рабоце з моладдзю такія: не толькі браць на працу выпускнікоў-выдатнікаў, але і працягваць іх навучанне пасля працаўладкавання. 

Увогуле, я згодны з тым, што з дзецьмі трэба пачынаць працаваць ужо з пачатковай школы, развіваць у іх прафарыентацыйную скіраванасць, а ўжо ў дарослым узросце на іх першым працоўным месцы “змагацца” за замацаванне моладзі менавіта на дадзеным прадпрыемстве або арганізацыі. 

Участники семинара-практикума «Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь» делятся впечатлениями


Начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі райвыканкама Наталля Калодка: 

– Ад двухдзённага мерапрыемства ў Гомельскай вобласці засталіся самыя прыемныя ўражанні. Самым цікавым для мяне было наведванне аб’ектаў гісторыка-культурнай  каштоўнасці і прадпрыемстваў Рэчыцкага раёна (фотаэлектрычная станцыя ПА “Беларуснафта”, міні-ЦЭЦ філіяла “Рэчыцкія электрычныя сеткі” РУП “Гомельэнерга” і многія іншыя). 

Давялося пачуць кіраўнікоў, на прадпрыемствах якіх сфарміравана дакладна выбудаваная сістэма работы з моладдзю, дзе ёсць не толькі стымуляванне і фінансавая падтрымка, але выкарыстоўваюцца іншыя метады зацікаўлення моладзі. І моладзь на гэтыя прадпрыемствы з задавальненнем прыходзіць і застаецца надоўга. 

Для мяне паездка ў другі рэгіён была не проста пазнавальнай – новы вопыт дапамагае паглядзець на адну сітуацыю з розных бакоў, паглядзець выйгрышнасць сітуацыі з той ці іншай пазіцыі, разгледзець наступствы ці перспектывы. 
 
*** 
Вороновский район на форуме представляли заместитель председателя районного исполнительного комитета Андрей Карпович, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Лилия Сидорович. 

Участники семинара-практикума «Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь» делятся впечатлениями

  
Лилия Сидорович: 

— Главным постулатом семинара стала мысль, высказанная  Президентом нашей страны о том, что молодежь – стратегический ресурс нашей страны. И сегодня в условиях политических и экономических изменений, когда происходит переосмысление ценностей, когда на молодежь хлынул поток информации из Интернета, если не уделить молодежи особое внимание, то можно потерять не только умы и сердца целого поколения, но и, по большому счету, будущее страны. 

Запомнились слова Главы Администрации Президента Н.И. Кочановой о том, что в настоящее время  формы и методы работы с молодежью необходимо совершенствовать. В этом русле и была выстроена программа семинара. Инновации в работе с учащейся и рабочей молодежью были продемонстрированы при посещении центра творчества детей и молодежи, предприятий «Речицкие электрические сети», «Гомельдрев», фабрики «Спартак». 

Как было озвучено одним из выступающих, в работе с молодежью нельзя действовать интуитивно, все должно быть взвешено и научно обосновано. Поэтому с нетерпением будем ждать стратегию развития государственной молодежной политики. 

Особо эмоциональным и запоминающимся моментом поездки стало посещение мемориального комплекса г.п. Лоев на берегу Днепра и возложение цветов к стеле в память о 11 тысячах героев, погибших при форсировании Днепра и положивших начало операции по освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

Открыла для себя Гомельщину, как особый край Беларуси со своим неповторимым колоритом, славной историей, гостеприимными людьми, чарующими пейзажами.
 
*** 
  
Республиканский семинар-практикум по деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики на протяжении двух дней проходил в Гомельской области. В составе делегации Гродненщины участие в нем приняли заместитель председателя Островецкого райисполкома Виктор Свилло и заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи Островецкого райисполкома Сергей Соболев. Мы просили их поделиться впечатлениями от увиденного и услышанного.  

Участники семинара-практикума «Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь» делятся впечатлениями


Виктор Свилло, заместитель председателя Островецкого райисполкома: 

– Республиканский семинар-практикум стал площадкой, где обсуждались задачи и поручения по вопросам развития молодежной политики, поставленные Главой государства на Всебелорусском народном собрании, Республиканском педагогическом совете и других мероприятиях и совещаниях. 

Центральным моментом пленарного заседания, которое прошло в Речицком дворце культуры и техники «Нефтянник», стало выступление министра образования Республики Беларусь Игоря Карпенко, который подчеркнул, что работа с молодежью является одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти. 

Формирование социально активной личности молодого человека, совершенствование профориентационной работы, поддержка талантливой и одаренной молодежи, развитие детских и молодежных общественных объединений, профилактика преступлений и правонарушений в молодежной среде, физкультурно-оздоровительное движение, гражданско-патриотическое и нравственное воспитание молодежи, ее занятость – каждая область республики поделилась опытом работы по реализации молодежной политики. 

В нашем районе большое внимание уделяется организации трудовой занятости детей и молодежи. Ежегодно на Островетчине работает сводный белорусско-российский студенческий отряд на Всебелорусской молодежной стройке, которому органы власти обеспечивают информационную и культурную поддержку. В этом году было создано 18 районных студенческих отрядов, в которых поработали 300 человек. 

Во время проведения семинара впечатлила выставка молодежных достижений, с которой можно было ознакомиться до начала пленарного заседания; а также экскурсии на предприятия, где были представлены разнообразные формы и методы работы с детьми и молодежью; посещение мемориального комплекса битвы за Днепр. В целом, все города и районы Гомельщины, где удалось побывать, порадовали ухоженностью и благоустройством. 

Участники семинара-практикума «Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь» делятся впечатлениями


Сергей Соболев, заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи Островецкого райисполкома: 

– В подобном семинаре я участвовал впервые – и поэтому сравнивать мне не с чем. Но впечатления яркие. И от экскурсий в организации и на предприятия, где нам продемонстрировали накопленный опыт работы с молодежью, и от пленарного заседания, во время которого можно было почерпнуть много интересной информации, принять участие в рассмотрении вопросов, которые существуют в работе с молодежью и требуют решения. 

Полностью поддерживаю высказывание Главы Администрации Президента Беларуси Натальи Кочановой, которая считает, что формы и методы работы с молодежью должны совершенствоваться. 

В нашем районе уделяется большое внимание работе с молодежью. Следует отметить, что молодые люди Островетчины – активные и творческие. К примеру, в Год малой родины, в который наш город отмечает еще и 550-летний юбилей, у нас прошло множество интересных акций и мероприятий, конкурсы, флешмобы и фестивали. 

Тем не менее, поучиться и нам было чему – теперь будем применять полученные знания на практике. 
 
*** 
  
Участники семинара-практикума «Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь» делятся впечатлениями


Участие в масштабном форуме приняла и официальная делегация Слонимского района во главе с заместителем председателя райисполкома Екатериной Рутковской. 

– Данное мероприятие имело огромную значимость. С участием высших должностных лиц государства обсуждались все актуальные вопросы молодежной политики нашей страны, – отметила руководитель районной делегации. – На примере Гомельской области мы обобщили положительный опыт работы с молодежью на местах. Был посещен целый ряд организаций, где наглядно представлена работа по поддержке в трудовых коллективах юношей и девушек и неоценимый опыт в данном направлении нашего самого массового молодежного объединения – Белорусского республиканского союза молодежи. Я уверена, что многие положительные наработки, которые нам довелось изучить за время проведения республиканского семинара-практикума, в ближайшее время мы сможем внедрить у нас в районе.   
 
 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники семинара-практикума «Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь» делятся...
 
Новости дня
Новости политики
 
Обзор важнейших событий 10 августа 2018 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.08.2018
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Прамень

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика