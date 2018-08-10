Лукашенко ориентирует сельхозорганизации на использование семян отечественных селекций

11 августа, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует сельскохозяйственные организации страны на использование семян отечественных селекций. Такую задачу глава государства поставил сегодня, посещая сельхозугодия ОАО "Александрийское", передает корреспондент БЕЛТА.

Президенту доложили, что урожайность белорусских сортов зерновых культур значительно выше импортных. Он подчеркнул, что сельхозорганизациям необходимо ориентироваться на семена белорусской селекции. "У нас этих семян хватает", - отметил Александр Лукашенко.

"Не надо ориентироваться на импорт. Я сколько раз говорил, что ни один наш соперник, противник и те, с кем мы конкурируем, никогда не дадут лучшее. Они нам будут подкидывать то, что не нужно у себя, - убежден глава государства. - Не думаю, что и мы б уж размахнулись кому-то давать семена, кроме России".-0-