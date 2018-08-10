ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко ориентирует сельхозорганизации на использование семян отечественных селекций

11.08.2018 12:23 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

11 августа, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует сельскохозяйственные организации страны на использование семян отечественных селекций. Такую задачу глава государства поставил сегодня, посещая сельхозугодия ОАО "Александрийское", передает корреспондент БЕЛТА.

Президенту доложили, что урожайность белорусских сортов зерновых культур значительно выше импортных. Он подчеркнул, что сельхозорганизациям необходимо ориентироваться на семена белорусской селекции. "У нас этих семян хватает", - отметил Александр Лукашенко.

"Не надо ориентироваться на импорт. Я сколько раз говорил, что ни один наш соперник, противник и те, с кем мы конкурируем, никогда не дадут лучшее. Они нам будут подкидывать то, что не нужно у себя, - убежден глава государства. - Не думаю, что и мы б уж размахнулись кому-то давать семена, кроме России".-0-

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 августа, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует сельскохозяйственные организации страны на использование семян...
 
Новости дня
Новости политики
 
Участники семинара-практикума «Совершенствование деятельности госорганов и организаций в реализации молодежной политики Республики Беларусь» делятся впечатлениями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.08.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика