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Лукашенко ознакомится с развитием производственного комплекса Оршанского района

13.08.2018 10:29 — Новости Политики | БелТА  
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13 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Оршанский район Витебской области, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что основное внимание главы государства будет уделено развитию производственной сферы, в том числе работе проблемных предприятий. Речь также пойдет о распределении производительных сил, структуре и развитии отраслей Витебской области.

Александр Лукашенко, в частности, посетит Оршанский инструментальный завод, ознакомится с финансово-экономическим состоянием и перспективами предприятия, принимаемыми мерами по его выводу на устойчивую и эффективную работу. Ожидается, что глава государства посетит и другие предприятия района.

Промышленность Оршанского района представлена 31 предприятием, в их числе Оршанский льнокомбинат, ЗАО "Экомол Агро", станкозавод "Красный борец", заводы "Легмаш", "Свiтанак", ОАО "Техника связи", Оршанский авиаремонтный завод. В агропромышленный комплекс района входят 15 сельхозорганизаций.

О своих планах побывать с рабочей поездкой в Оршанском районе Александр Лукашенко рассказал еще 7 августа на совещании с членами правительства и руководством регионов. Президент обратил внимание, что его посещение станет "лакмусовой бумажкой в работе правительства".

"Мне бы очень не хотелось публично иметь неприятный разговор с министрами и премьер-министром в Орше. Там должно быть сделано то, что я поручал, - подчеркнул Президент. - Задачи поставлены, документы подписаны, все на контроле. Будем смотреть от культуры и спорта до производства, я уже не говорю о социальном статусе этого города, социальной привлекательности и его внешнем виде".-0-

 
 
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13 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку в Оршанский район Витебской области, сообщает БЕЛТА. ...
 
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