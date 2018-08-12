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"Двойка с минусом" - Лукашенко подверг жесткой критике качество работы по развитию Оршанского инструментального завода

13.08.2018 13:29 — Новости Политики | БелТА  
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13 августа, Орша /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг жесткой критике качество работы местных органов власти и руководства промышленной отрасли по развитию Оршанского инструментального завода. Соответствующее заявление глава государства сделал сегодня, посещая это предприятие, передает корреспондент БЕЛТА.

То, что поставленные задачи не выполняются должным образом, Президент увидел, еще только подъезжая к заводу. Он обратил внимание, что даже попытки навести порядок на территории не принесли должного результата. Все было сделано второпях и некачественно. "Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ - за ваши безалаберность и безобразие", - сказал глава государства.

В этом же ключе разговор шел и после посещения предприятия. Президент остался крайне недоволен увиденным. "Скорее всего, министра (министра промышленности Виталия Вовка. - Прим. БЕЛТА) сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, - публично об этом говорю. Пока двойка с минусом и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты - молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду, и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет", - предупредил Президент, обращаясь к директору завода Владиславу Бардюкову.

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13 августа, Орша /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг жесткой критике качество работы местных органов власти и руководства...
 
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