ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко поручил к ноябрю 2020 года сделать Оршанский МКК одним из лучших предприятий отрасли

13.08.2018 14:42 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

13 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к ноябрю 2020 года сделать Оршанский мясоконсервный комбинат одним из лучших предприятий отрасли. Такую задачу глава государства поставил сегодня во время посещения завода, передает корреспондент БЕЛТА.

После посещения Оршанского инструментального завода, где Президент остался крайне недоволен увиденным, Александр Лукашенко посетил еще ряд предприятий города, в их числе мясоконсервный комбинат.

Глава государства ознакомился с организацией его работы и производственной базой. Посетив несколько цехов, он раскритиковал хозяйственную деятельность предприятия, то, как содержатся помещения и материально-техническая база.

"К 7 ноября 2020 года здесь этого быть не должно. Надо выделить средства, организовать новый убойный цех, все это посносить (в отношении старых строений. - Прим. БЕЛТА) и сделать современное предприятие. Оно должно быть как самые лучшие мясокомбинаты", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко также побывал в ОАО "Оршаагропроммаш", которое входит в холдинг "Бобруйскагромаш". Его проинформировали о финансово-экономических показателях завода, продемонстрировали выпускаемую продукцию и рассказали о перспективах развития предприятия.

Генеральный директор "Бобруйскагромаша" Александр Еремеев попросил помочь в реструктуризации долгов. Всего холдингом накоплено кредитов примерно на Br50 млн. "Подготовлен проект указа, согласован с министрами. Получится экономический эффект в Br10,2 млн, - отметил Александр Еремеев. - Мы денег лишних не просим, только отсрочка".

Глава государства поручил руководству Администрации Президента срочно разобраться в этом вопросе, доложить в ближайшее время и внести свои предложения.

"Но имей в виду, не дай бог, не будет выполнен указ и ты опять придешь за отсрочкой или рассрочкой - пеняй сам на себя", - предупредил Александр Лукашенко.

Президент подробно ознакомился с работой ОАО "Оршаагропроммаш", поинтересовался загрузкой предприятия, расширением рынков сбыта. Особое внимание было обращено на необходимость целевого использования производственных помещений и приведения в порядок материально-технической базы завода.-0-

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил к ноябрю 2020 года сделать Оршанский мясоконсервный комбинат одним из лучших...
 
Новости дня
Новости политики
 
"Двойка с минусом" - Лукашенко подверг жесткой критике качество работы по развитию Оршанского инструментального завода
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Лоевский край
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
13.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика