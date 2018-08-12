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Лукашенко упрекает чиновников в попытке обойтись малой кровью при выполнении его поручений

13.08.2018 15:54 — Новости Политики | БелТА  
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13 августа, Барань /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня высказал критику в адрес ряда руководителей высокого уровня за недостаточные усилия по реализации данных ранее поручений, направленных на развитие промышленной сферы в Оршанском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства посетил в районе ряд предприятий, одним из которых стало ОАО "Техника связи" в городе Барань. Предприятие "Техника связи" находится в ведении Госкомвоенпрома и входит в состав холдинга "Геоинформационные системы управления". Ставилась задача развивать производство на существующих площадях, расширяя выпуск и номенклатуру востребованной на рынке продукции.

Однако по факту многие здания и помещения либо не используются, либо выставлены на продажу, либо планируются под снос. Главе государства в целом доложили о планах по развитию предприятия, положительной динамике - растут объемы выпускаемой продукции, создаются новые рабочие места. Тем не менее Александр Лукашенко обратил внимание руководства отрасли, что его поручения выполняются далеко не в полном объеме, а заявление о том, что оставшихся производственных площадей достаточно, - лишь объяснение недостаточно эффективной работы. "Если ничего не делать, то достаточно. А если поставить перед собой цель... ведь изначально задача ставилась, чтобы это все было вами освоено и там производился продукт, нужный для рынка, - сказал Президент. - А вы налегке подошли: это, это и это под бульдозер. А это - продадим. Ну, что за завод будет?! Я бы и без вас это сделал. Я вижу, вы вообще не думали над решением той задачи, которая была поставлена".

"Зачем мне министерство и министр такой (речь о Госкомвоенпроме. - Прим. БЕЛТА), который под бульдозер будет пускать то, что я ему сказал освоить", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко изменил первоначально предложенный маршрут посещения и лично осмотрел производственную территорию предприятия. На поверку выяснилось, что во многих местах не то что не организовано производство, а даже не наведен элементарный порядок. "Вот ваше лицо, если уж вы сюда привели показать что-то и показали... Ну да, вы не планировали, что я зайду в ваш "туалет". Вы превратили через этаж это помещение в туалет, где никто никогда не убирал. Мы сегодня покажем всему народу, как вы работаете", - заявил глава государства.

"Вы решили со мной обойтись малой кровью. Вот, сейчас покажем: вошли, на лифте поднялись, там какие-то платы строгают... У нас все хорошо, - отметил Президент. - Это ж надо додуматься... Два года об одном и том же говорю. Приехал - "чудеса". Начиная от госсекретаря, главы Администрации и премьер-министра, вы так работаете".

Завод в Барани основан в 1873 году. В настоящее время предприятие специализируется на разработке и производстве цифровых и аналоговых систем радиосвязи КВ и УКВ-диапазонов, телекоммуникационного оборудования для проводных линий связи, антенно-мачтовых устройств, а также производстве товаров народного потребления, оказывает услуги по изготовлению радиоэлектронных модулей, металлообработке, гальваническому и лакокрасочному покрытию, проектированию и изготовлению пресс-форм, изготовлению специальной тары и полиграфической продукции. Президент, в частности, ознакомился с организацией производства бронешлемов и средств радиосвязи.-0-

Фото Максима Гучека

 
 
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13 августа, Барань /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня высказал критику в адрес ряда руководителей высокого уровня за...
 
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