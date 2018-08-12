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Гродненская область и Узбекистан намерены организовать совместное предприятие по производству сельхозтехники (будет дополнено)
13.08.2018 — Новости Политики | Заря над Неманам
– Узбекистан дпя Гродненщины – важный партнер, – отметил председатель
Во встрече приняли участие первый заместитель председателя облисполкома ИванЖук, заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик, председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой.
Гродненщина активно закупает в Узбекистане хлопчатобумажную пряжу, хлопковое волокно. В минувшем году импорт пряжи увеличился на 57,2 процента, и в дальнейшем эта продукция будет активно закупаться. Гродненское СООО «Медватфарм» наращивает выпуск средств гигиены, для производство которых используется хлопок.
Объем внешней торговли товарами Гродненской области с Узбекистаном за прошлый год составил 34,4 миллиона долларов и увеличился более чем в три раза. В том числе, экспорт достиг 29,2 миллиона долларов и вырос в 6,4 раза. На экспорт поставляют продукцию Скидельский сахарный комбинат, Новогрудский завод газовой аппаратуры, ИОО «Кроноспан», лидское ООО «Лакокраска» и другие.
В нынешнем году в Узбекистан экспортировались сельскохозяйственные машины, материалы кордные для шин и другая продукция. Впервые организованы поставки моющих и чистящих средств, мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы, крахмала картофельного, значительно увеличен экспорт молочной сыворотки, медицинских стерилизаторов. Волковысское ОАО «Беллакт» прорабатывает возможность подписания контракта на поставку детского питания на 100 тысяч долларов, ОАО «Молочный Мир» – молочной сыворотки на такую же сумму.
В июне состоялся визит представителей ОАО «ГродноОблсельхозтехника» в Узбекистан. В ходе его разработан проект Меморандума о взаимопонимании между этим ОАО и АО «Узагротехсаноатхолдинг». Подписание Меморандума планируется в рамках выставки «Маde in Вelаrus», которая пройдет в Ташкенте с 14 по 19 сентября.
Заместитель председателя Совета министров Каракалпакстана Бахытжан Хабибуллаев выразил заинтересованность в углублении межрегионального сотрудничества. По его словам, продукция совместного предприятия по производству сельхозтехники может быть востребована не только в Узбекистане, но и соседних с ним странах. По его словам, узбекская сторона готова закупать на Гродненщине племенных нетелей, мясо¬молочную продукцию.
Гости примут участие в бизнес-форуме «Партнерство Гродненщины с Республикой Узбекистан» в СЭЗ «Гродноинвест», ознакомятся с промышленным и сельскохозяйственным потенциалом Лидского и Волковысского районов.
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Гродненская область и Узбекистан намерены организовать совместное предприятие по производству сельхозтехники (будет дополнено)
Об этом шла речь на встрече руководства области и города с делегацией Республики Узбекистан. В составе делегации, прибывшей на Гродненщину с трехдневным визитом,...
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