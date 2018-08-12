Лукашенко раскритиковал качество работы по развитию производственной сферы в Оршанском районе

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подверг жесткой критике качество работы местных органов власти, руководства отраслей и предприятий по развитию производственной сферы в Оршанском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

О своих планах побывать с рабочей поездкой в этом районе Александр Лукашенко рассказал ранее на совещании с членами правительства и руководством регионов, обратив внимание, что его посещение станет "лакмусовой бумажкой в работе правительства".

Основное внимание глава государства уделил развитию производственной сферы, в первую очередь проблемных предприятий. Александр Лукашенко за день посетил четыре организации, где подробно интересовался ситуацией не только у руководства и членов правительства, но и рядовых работников - расспрашивал о планах, зарплате и в целом атмосфере на производстве.

Президент, как правило, не следовал по заранее подготовленному маршруту, а лично осматривал каждый метр территории предприятий, заглядывал туда, где даже в преддверии приезда главы государства и не думали наводить порядок. Но и там, где успели заняться этими вопросами, все было сделано кустарно, на скорую руку, а, значит, некачественно. На такое состояние дел Александр Лукашенко обратил внимание сразу по приезде на Оршанский инструментальный завод. "Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ - за ваши безалаберность и безобразие", - сказал он.

В этом же ключе разговор шел и после посещения предприятия. Президент остался крайне недоволен увиденным. "Скорее всего, министра сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, - публично об этом говорю. Пока двойка с минусом и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты - молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет", - предупредил Президент, обращаясь к директору завода Владиславу Бардюкову.

Глава государства пояснил, почему так важно восстановить эффективную работу завода. Это связано с тем, что в экономике страны много предприятий обрабатывающей и перерабатывающей направленности, и на каждом есть потребность в тех или иных инструментах, начиная от крупных производств, наподобие "Гомсельмаша", и заканчивая небольшими сельхозпредприятиями. "Я бы за него не цеплялся, если бы нам этот продукт не был нужен, - подчеркнул белорусский лидер. - Поэтому инструментальный завод надо восстановить на самом высоком уровне, чтобы "Гомсельмаш", МТЗ, МАЗ и все другие предприятия, даже нефтепереработки и сельского хозяйства, получили хороший инструмент. Вот почему я цепляюсь за этот завод".

"Пока это идиотское отношение к моему поручению. Но я знаю, что делать. Власти у меня хватит. А министра промышленности с завтрашнего дня сюда, и пусть начинает работать. В какой должности - определим", - заявил Президент.

Александру Лукашенко во время посещения предприятия доложили о финансово-экономическом состоянии завода, перспективах развития и мерах по выводу на устойчивую работу. Определенные усилия в этом направлении предприняты и есть позитивные сдвиги, однако Александр Лукашенко высказал жесткую критику по поводу того, что все делается очень медленно, с нарушением обозначенных сроков и без хозяйственного подхода при использовании имущества предприятия и производственных помещений. Большая часть из них содержится в абсолютно неприглядном виде, местами протекает кровля, плесень на стенах. "Разве это рабочие места?! Темница какая-то! Каторжные люди работают за $200 в месяц!" - возмутился глава государства условиями труда рабочих.

Недоволен Президент и оперативностью решения вопросов по закупке нового оборудования. Оно крайне необходимо для выполнения предприятием более сложных, а соответственно и более прибыльных заказов, в то время как сейчас приходится работать на станках, которым не один десяток лет. Руководство предприятия провело ряд процедур по организации закупки, однако практических результатов пока нет. В то же время Александр Лукашенко обратил внимание, что здесь же, в Оршанском районе, есть станкозавод "Красный борец", руководитель которого Александр Шульгин также присутствовал на мероприятии. Он подтвердил способность своего предприятия оперативно поставить большинство необходимого оборудования. "Вы знали жесткое требование Президента. Почему не сказали, что не нужны никакой импорт, никакие конкурсы, у нас "Красный борец" здесь делает?" - адресовал Александр Лукашенко вопрос ответственным чиновникам.

Он поручил организовать прямые закупки необходимого оборудования как у названного предприятия, так и других отечественных производителей, а по импорту приобрести лишь то, что они не смогут поставить. "С сегодняшнего дня начинай сюда поставку станков. Под ту рентабельность, которая у тебя есть. Забирайте эти лоты и заказы и начинайте по существующим ценам поставлять станки", - распорядился белорусский лидер, обращаясь к директору "Красного борца".

Президент также потребовал в сжатые сроки навести порядок как внутри неиспользуемых цехов, так и на территории завода, отремонтировать кровлю, подумать, как эффективно использовать пока не задействованные в производстве помещения. Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что все это необходимо делать качественно и по-хозяйски, ориентируясь на перспективу и не занимаясь показухой.

Речь о хозяйственном отношении к государственному имуществу шла и во время посещения Президентом ОАО "Оршаагропроммаш", входящем в холдинг "Бобруйскагромаш".

Александр Лукашенко подробно ознакомился с работой предприятия, поинтересовался загрузкой его мощностей и финансово-экономическими показателями. Главе государства продемонстрировали линейку выпускаемой продукции и рассказали о перспективах развития производства.

На заводе попросили помочь в реструктуризации долгов холдинга - уже подготовлен соответствующий проект указа. Александр Лукашенко поручил руководству Администрации Президента разобраться в этом вопросе, доложить в ближайшее время и внести свои предложения.

Особое внимание глава государства обратил на необходимость целевого использования производственных помещений. Этот вопрос был поднят после того, как стало известно, что одно из зданий продано под склад, хотя в нем можно было бы организовать дополнительное производство. "Я уверен, там никто ничего делать не будет. Вот за забор выпихнули помещение - и все. Вернитесь к этому вопросу и разберитесь", - поручил Президент.

Александр Лукашенко также посетил Оршанский мясоконсервный завод, где ознакомился с производственной базой предприятия и технологическими процессами. Глава государства поинтересовался, насколько большой спрос на продукцию, и отметил необходимость расширения ее ассортимента.

Побывав в нескольких цехах, Президент покритиковал то, как содержатся помещения и используется материально-техническая база. "К 7 ноября 2020 года здесь этого быть не должно. Надо выделить средства, организовать новый убойный цех, все это посносить и сделать современное предприятие. Оно должно быть как самые лучшие мясокомбинаты", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Жесткий разговор состоялся и на следующем предприятии - ОАО "Техника связи" в городе Барань Оршанского района. Александр Лукашенко высказал критику в адрес ряда руководителей высокого уровня за недостаточные усилия по реализации данных ранее поручений.

"Техника связи" находится в ведении Госкомвоенпрома и входит в состав холдинга "Геоинформационные системы управления". Ставилась задача развивать производство на существующих площадях, расширяя выпуск и номенклатуру востребованной на рынке продукции. Однако по факту многие здания и помещения либо не используются, либо выставлены на продажу, либо планируются под снос.

Главе государства в целом доложили о планах по развитию предприятия, положительной динамике - растут объемы выпускаемой продукции, создаются новые рабочие места. Тем не менее Александр Лукашенко обратил внимание руководства отрасли, что его поручения выполняются далеко не в полном объеме, а заявление о том, что оставшихся производственных площадей достаточно, - лишь объяснение недостаточно эффективной работы. "Если ничего не делать, то достаточно. А если поставить перед собой цель... ведь изначально задача ставилась, чтобы это все было вами освоено и там производился продукт, нужный для рынка, - сказал Президент. - А вы налегке подошли: это, это и это под бульдозер. А это - продадим. Ну, что за завод будет?! Я бы и без вас это сделал. Я вижу, вы вообще не думали над решением той задачи, которая была поставлена".

"Зачем мне министерство и министр такой (речь о Госкомвоенпроме), который под бульдозер будет пускать то, что я ему сказал освоить", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко изменил первоначально предложенный маршрут посещения и лично осмотрел производственную территорию предприятия. На поверку выяснилось, что во многих местах не то что не организовано производство, а даже не наведен элементарный порядок. "Вот ваше лицо, если уж вы сюда привели показать что-то и показали... Ну да, вы не планировали, что я зайду в ваш "туалет". Вы превратили через этаж это помещение в туалет, где никто никогда не убирал. Мы сегодня покажем всему народу, как вы работаете", - заявил глава государства.

"Вы решили со мной обойтись малой кровью. Вот, сейчас покажем: вошли, на лифте поднялись, там какие-то платы строгают..., у нас все хорошо, - отметил Президент. - Это ж надо додуматься... Два года об одном и том же говорю. Приехал - "чудеса". Начиная от госсекретаря, главы Администрации и премьер-министра, вы так работаете".

Во время рабочей поездки также обсуждались ситуация с наличием трудовых ресурсов в Витебской области, планы по развитию малых населенных пунктов и районных центров, особенно в части производственной сферы. "То, что мы улицы подремонтируем и по принципу Копыси осуществим благоустройство, - это полдела. Главное - занять людей, чтобы люди там работали и оставались в этих прекрасных местах", - обратил внимание белорусский лидер.

Губернатор Николай Шерстнев отметил, что за многие годы по объективным и субъективным причинам в регионе снизилась численность населения, соответственно уменьшилась и численность занятых в экономике. Поэтому акцент в развитии будет делаться на те районы, которые обладают основной трудовой силой, среди них и Оршанский. "Развитие Оршанского района сегодня наиболее актуальный вопрос не только для занятости, но и наполняемости бюджета. Если нам удастся, чтобы бюджет Оршанского района был недотационным (а сумма дотаций десяти районов составляет сумму дотаций Оршанского), то у нас появятся средства для развития других регионов", - отметил руководитель области.

В Витебской области подготовлена специальная программа, предусматривающая реализацию инвестиционных проектов в каждом районе на общую сумму около Br6,5 млрд. Как заверил губернатор, это не просто планы, по ряду инвестпроектов уже начата работа. "В области около 21 тыс. не занятых в экономике людей. Примерно половину - 10 тыс. - мы сможем трудоустроить при реализации этих проектов. Мы определили для себя центры экономического роста", - рассказал Николай Шерстнев. Предусматривается развитие сферы туризма, создание новых предприятий и производств, развитие переработки местных видов сырья, а также сфер лесозаготовки и деревообработки, строительство транспортно-логистических центров. Будут создаваться дополнительные привлекательные условия, чтобы молодежь не стремилась уехать из малых населенных пунктов и районных центров.

Говоря о вопросах занятости, Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость видеть реальную ситуацию, в том числе с безработицей, не ориентироваться лишь на цифры официально зарегистрированной, а, например, учитывать и случаи с вынужденной неполной занятостью. В целом Президент требует от местных властей не замалчивать проблемы, а решать их.

Планируется, что разговор о развитии социальной и производственной сфер региона продолжится 14 августа на выездном совещании.-0-