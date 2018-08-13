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Лукашенко: недопустимо, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките

14.08.2018 11:02 — Новости Политики | БелТА  
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14 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района подчеркнул недопустимость того, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил, что в Послании белорусскому народу и Национальному собранию в 2017 году поручал правительству совместно с Витебским облисполкомом обеспечить комплексное развитие Оршанского района, чтобы его темпы роста были как минимум выше среднеобластных.

"Недопустимо, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства неоднократно отмечал, что выполнение поручений по развитию региона - показатель эффективности работы правительства и местной власти. Требовалось наладить системную работу, которая стала бы примером для других средних городов страны.

Накануне Президент посетил ряд оршанских предприятий, в том числе инструментальный завод, мясоконсервный комбинат и "Оршаагропроммаш", а также "Технику связи" в городе Барань. Президенту доложили о финансово-экономических показателях в каждой из организаций, хозяйственной деятельности и перспективах работы.

Затем глава государства ознакомился с организацией производства и технологическими процессами на заводах. Александр Лукашенко, как правило, не следовал по заранее подготовленному маршруту, а лично осматривал каждый метр территории предприятий, заглядывал туда, где даже в преддверии приезда Президента и не думали наводить порядок.

После увиденного Александр Лукашенко подверг жесткой критике качество работы местных органов власти, руководства отраслей и предприятий по развитию производственной сферы в районе.

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14 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района...
 
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