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Лукашенко требует внести предложения по заменам в руководстве правительства
14.08.2018 12:36 — Новости Политики | БелТА
14 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района потребовал на этой неделе внести ему предложения по заменам в руководстве правительства, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам главы государства, единственная причина невыполнения его поручений заключается в "пофигическом отношении правительства к поручениям Президента".
"Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован, - потребовал Президент. - Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!"
Александр Лукашенко поручил внести предложения по министрам промышленности и строительства.
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14 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района...
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