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Президент «разбушевался»: уволены министры, верхушку парламента будут менять

14.08.2018 18:11 — Новости Политики | БДГ  
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Александр Лукашенко на проходившем сегодня в Орше совещании уволил двоих министров, снял с поста главу Оршанского райисполкома, еще три чиновника получили от президента выговор и «диагноз» о служебном несоответствии. А руководство парламента будет сменено уже на этой неделе.

Итогом прошедшего 14 августа совещания о ходе выполнения поручений президента по комплексному развитию Оршанского района стало увольнение со своих постов министра промышленности Виталия Вовка и главы Минархитектуры и строительства Анатолия Черного.

Кроме того, Лукашенко отдал приказ заменить председателя Оршанского райисполкома Александра Позняка, сообщает ОНТ. Он поручил главе своей администрации Наталье Кочановой до конца дня представить кадровое решение по кандидатуре нового председателя Оршанского райисполкома.

Помимо этого, глава Витебской области Николай Шерстнев получил строгий выговор, главе Государственного военно-промышленного комитета Олегу Двигалеву и госсекретарю Совбеза Станиславу Засю объявлено о «полном служебном несоответствии». Лукашенко предупредил их, что в случае невыполнения приказов президента, их также уволят.

Одним из наиболее громких заявлений президента были слова о полной смене руководства правительства: Лукашенко раскритиковал министров за «пофигизм» и потребовал внести предложение по смене верхушки правительства уже на этой неделе. Досталось в Орше и вице-премьеру Василию Жарко, которого президент подверг критике за недоработки в сфере здравоохранения.

Напомним, что последние два дня президент находился с рабочим визитом в Орше. Накануне он посетил  Оршанский инструментальный завод. Во время визита президент обратил внимание на ненадлежащее состояние рабочих мест сотрудников завода, а также прошелся с критикой в адрес руководства предприятия и министра промышленности. Сегодня досталось за маленькие зарплаты в регионе губернатору Витебской области Николаю Шерстневу.

Фото: пресс-служба президента

 
 
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Александр Лукашенко на проходившем сегодня в Орше совещании уволил двоих министров, снял с поста главу Оршанского райисполкома, еще три чиновника получили от...
 
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