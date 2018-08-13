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Президент «разбушевался»: уволены министры, верхушку парламента будут менять
14.08.2018 18:11 — Новости Политики | БДГ
Александр Лукашенко на проходившем сегодня в Орше совещании уволил двоих министров, снял с поста главу Оршанского райисполкома, еще три чиновника получили от президента выговор и «диагноз» о служебном несоответствии. А руководство парламента будет сменено уже на этой неделе.
Итогом прошедшего 14 августа совещания о ходе выполнения поручений президента по комплексному развитию Оршанского района стало увольнение со своих постов министра промышленности Виталия Вовка и главы Минархитектуры и строительства Анатолия Черного.
Кроме того, Лукашенко отдал приказ заменить председателя Оршанского райисполкома Александра Позняка, сообщает
Помимо этого, глава Витебской области Николай Шерстнев получил строгий выговор, главе Государственного военно-промышленного комитета Олегу Двигалеву и госсекретарю Совбеза Станиславу Засю объявлено о «полном служебном несоответствии». Лукашенко предупредил их, что в случае невыполнения приказов президента, их также уволят.
Одним из наиболее громких заявлений президента были слова о полной смене руководства правительства: Лукашенко раскритиковал министров за «пофигизм» и потребовал внести предложение по смене верхушки правительства уже на этой неделе. Досталось в Орше и вице-премьеру Василию Жарко, которого президент подверг критике за недоработки в сфере здравоохранения.
Напомним, что последние два дня президент находился с рабочим визитом в Орше. Накануне он посетил Оршанский инструментальный завод. Во время визита президент
Фото: пресс-служба президента
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Александр Лукашенко на проходившем сегодня в Орше совещании уволил двоих министров, снял с поста главу Оршанского райисполкома, еще три чиновника получили от...
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