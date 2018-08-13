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В сфере особого внимания: развитие СЭЗ, создание новых рабочих мест, строительство в городе атомщиков, готовность к учебному году
14.08.2018 — Новости Политики | Заря над Неманам
Губернатор потребовал большей активности в привлечении новых инвестиций, резидентов, создании предприятий, развитии инфраструктуры СЭЗ «Гродноинвест». Учитывая, что резидентам СЭЗ предоставлены немалые преференции, эффективность их работы должна быть высокой, отметил глава региона, выше должен быть уровень зарплат. На территории СЭЗ необходимо поддерживать порядок. Важная задача – с участием СЭЗ вовлекать в оборот неиспользуемые участки, в особенности в областном центре.
Владимир Кравцов поставил задачу активизировать работу по передаче непрофильных активов жилищно-коммунального хозяйства.
– Здесь все нужно делать оперативно и грамотно, – подчеркнул губернатор. – Передачу непрофильных активов необходимо провести в намеченные сроки, затраты на их содержание не должны ложится на население.
В зоне особого внимания областной власти – развитие города атомщиков –Островца. В ближайшее время ход строительства значимых объектов, включенных в государственную инвестпрограмму, будет рассмотрен на совещании с выездом на место. При необходимости число работающих здесь строителей нужно увеличить, поручил председатель облисполкома, чтобы все запланированное было вовремя сдано в строй.
Серьезная задача поставлена перед областным ЖКХ. В соответствии с поручением Главы государства в рамках действующей в Беларуси программы по замене и модернизации лифтового оборудования на Гродненщине необходимо в текущем году заменить 240 лифтов.
– Нужно максимально воспользоваться этой возможностью, – поручил губернатор, – включить в эту работу все подрядные организации. Работы должны вестись четко по графику, ведь это в первую очередь безопасность людей.
Уже в августе ожидается поставка 57 лифтов ОАО «Могилевлифтмаш».
Накануне нового учебного года на особом контроле – строительство и обновление объектов образования к началу занятий, а также оказание помощи в подготовке к школе семьям, которые в ней нуждаются.
Помощь такие семьи должны получить вовремя – таково поручение губернатора. К школе нужно готовиться и покупать все необходимое детям заблаговременно, потому и поддержка важна в срок.
Итоги подготовки учреждений образования к учебному году будут рассмотрены на ближайшем оперативном совещании. Особое внимание уделяется тем, где ведутся масштабные работы, – в Козловщине, Радуни, Вертелишках, Скиделе. Актуальная задача – дальнейшее создание комфортных условий для воспитанников кадетского училища, которое переехало в Поречье. К этому делу должны активно подключиться шефы, заметил Владимир Кравцов. Ведь в училище готовятся будущие кадры для армии, правоохранителей.
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В сфере особого внимания: развитие СЭЗ, создание новых рабочих мест, строительство в городе атомщиков, готовность к учебному году
Выполнение задач, поставленных Президентом по развитию свободных экономических зон – на контроле у областной власти. Это подчеркнул председатель областного...
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