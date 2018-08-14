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Лукашенко распорядился перевести Оршанский район на режим особого функционирования

14.08.2018 20:33 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 14 августа. Александр Лукашенко 14 августа на совещании в Орше распорядился перевести Оршанский район на режим особого функционирования, сообщает пресс-служба президента.

"Фактически это означает, что повышенный спрос за дисциплину и достижение обозначенных задач будет как с руководителей всех уровней, так и с работников, которые каждый на своем месте должны внести вклад в общее дело. Успешная реализация намеченного станет "лакмусовой бумажкой" не только для ответственных лиц, но и для всей страны, образцом того, как необходимо развивать средние по размеру города и районные центры", — говорится в сообщении.

В целом, как отмечает пресс-служба Лукашенко, во время совещания он "высказал изрядную долю критики" в адрес всех руководителей высокого уровня, ответственных за реализацию данных ранее поручений, — руководства правительства, Администрации и Управления делами президента, Совета безопасности, губернатора и других представителей местной вертикали власти, а также курирующего Витебскую область председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко.

"Это ваша работа как начальника штаба (Администрация президента), и того же Шеймана, и того же Андрейченко. Он ответственный здесь вместе с помощником Субботиным. Сидят, как мыши под веником. Я вас для чего сюда направил? Безобразное отношение к делу!", — подчеркнул официальный лидер.

"Президент требует, а в правительстве умные сидят — "да пофиг, что он там требует". И в этом виноваты вы, я вам это публично при всех говорю. Вы, бывший глава моей администрации, не создали в правительстве напряжения, чтобы решения президента были безукоризненно выполнены, — раскритиковал глава государства работу премьер-министра Кобякова. — Я вас предупреждал: работать там надо, как в военное время. И Шеймана туда послал, который ни черта не сделал в плане контроля. Ни черта — генерал! Поэтому вы мне не рассказывайте".

По итогам совещания Лукашенко поручил определить рабочую группу из числа должностных лиц, которая займется вопросами развития района. Ее первое заседание состоялось в Орше вскоре после отъезда главы государства.

Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 августа. Александр Лукашенко 14 августа на совещании в Орше распорядился перевести Оршанский район на режим особого функционирования, сообщает...
 
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