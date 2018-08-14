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Лукашенко поздравил президента Республики Корея с Днем освобождения
15.08.2018 08:41 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 15 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Республики Корея Мун Чжэ Ина с национальным праздником — Днем освобождения.
Официальный белорусский лидер уверен, что взаимная заинтересованность двух стран в расширении торговли, научно-технических контактов, наращивании сотрудничества в сферах высоких технологий, инфраструктуры, культуры и образования отвечает интересам двух народов, сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Лукашенко выразил надежду, что мирные инициативы Республики Корея будут способствовать установлению стабильности в регионе, а межкорейский диалог будет и в дальнейшем успешно развиваться.
БелаПАН.
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Минск, 15 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Республики Корея Мун Чжэ Ина с национальным праздником — Днем освобождения. Официальный...
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