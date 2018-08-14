Тема недели: Александр Лукашенко требует неукоснительного выполнения его поручений

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Оршанский район Витебской области. Основное внимание главы государства было уделено развитию производственной сферы, в том числе работе проблемных предприятий. Итоговый разговор о развитии социальной и производственной сферы региона состоялся 14 августа на выездном совещании.

"Двойка с минусом" - Александр Лукашенко подверг жесткой критике качество работы по развитию Оршанского инструментального завода

Соответствующее заявление глава государства сделал 13 августа, посещая это предприятие.

То, что поставленные задачи не выполняются должным образом, Президент увидел, еще только подъезжая к заводу. Он обратил внимание, что даже попытки навести порядок на территории не принесли должного результата. Все было сделано второпях и некачественно. "Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ - за ваши безалаберность и безобразие", - сказал глава государства.

В этом же ключе разговор шел и после посещения предприятия. Президент остался крайне недоволен увиденным. "Скорее всего, министра (министра промышленности Виталия Вовка. - Прим. БЕЛТА) сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, - публично об этом говорю. Пока двойка с минусом и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты - молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед новым годом приеду и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет", - предупредил Президент, обращаясь к директору завода Владиславу Бардюкову.

Глава государства пояснил, почему так важно восстановить эффективную работу предприятия. Это связано с тем, что в экономике страны много предприятий обрабатывающей и перерабатывающей направленности, и на каждом есть потребность в тех или иных инструментах, начиная от крупных производств, наподобие "Гомсельмаша", и заканчивая небольшими сельхозпредприятиями. "Я бы за него не цеплялся, если бы нам этот продукт не был нужен, - подчеркнул белорусский лидер. - Поэтому инструментальный завод надо восстановить на самом высоком уровне, чтобы "Гомсельмаш", МТЗ, МАЗ и все другие предприятия, даже нефтепереработки и сельского хозяйства, получили хороший инструмент. Вот почему я цепляюсь за этот завод".

"Пока это идиотское отношение к моему поручению. Но я знаю, что делать. Власти у меня хватит. А министра промышленности с завтрашнего дня сюда, и пусть начинает работать. В какой должности - определи", - заявил Президент.

Александру Лукашенко во время посещения предприятия доложили о финансово-экономическом состоянии завода, перспективах развития и мерах по выводу на устойчивую работу. Определенные усилия в этом направлении предприняты и есть позитивные сдвиги.

Однако Александр Лукашенко высказал жесткую критику по поводу того, что все делается очень медленно, с нарушением обозначенных сроков и без хозяйственного подхода при использовании имущества предприятия и производственных помещений.

Большая часть из них содержится в абсолютно неприглядном виде, местами протекает кровля. "Разве это рабочие места?! Темница какая-то! Каторжные люди работают за 200 долларов в месяц!" - возмутился глава государства условиями труда рабочих.

Недоволен Президент и оперативностью решения вопросов по закупке нового оборудования. Оно крайне необходимо для выполнения предприятием более сложных, а соответственно и более прибыльных заказов, в то время как сейчас приходится работать на станках, которым не один десяток лет.

Руководство предприятия провело ряд процедур по организации закупки, однако практических результатов пока нет. В то же время Александр Лукашенко обратил внимание, что здесь же в Оршанском районе есть станкозавод "Красный борец", руководитель которого Александр Шульгин также присутствовал на мероприятии. Он подтвердил способность своего предприятия оперативно поставить большинство необходимого оборудования. "Вы знали жесткое требование Президента. Почему не сказали, что не нужны никакой импорт, никакие конкурсы, у нас "Красный борец" здесь делает", - адресовал Александр Лукашенко вопрос ответственным чиновникам.

Он поручил организовать прямые закупку необходимого оборудования как у названного предприятия, так и других отечественных производителей, а закупить по импорту лишь то, что они не смогут поставить. "С сегодняшнего дня начинай сюда поставку станков. Под ту рентабельность, которая у тебя есть. Забирайте эти лоты и заказы и начинайте по существующим ценам поставлять станки", - распорядился белорусский лидер, обращаясь к директору "Красного борца".

Президент также потребовал в сжатые сроки навести порядок как внутри неиспользуемых цехов, так и на территории завода, отремонтировать кровлю, подумать, как эффективно использовать пока не задействованные в производстве помещения.

Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что все это необходимо делать качественно и по-хозяйски, ориентируясь на перспективу и не занимаясь показухой.

Александр Лукашенко упрекает чиновников в попытке обойтись малой кровью при выполнении его поручений

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал критику в адрес ряда руководителей высокого уровня за недостаточные усилия по реализации данных ранее поручений, направленных на развитие промышленной сферы в Оршанском районе.

Глава государства посетил в районе ряд предприятий, одним из которых стало ОАО "Техника связи" в городе Барань. Предприятие "Техника связи" находится в ведении Госкомвоенпрома и входит в состав холдинга "Геоинформационные системы управления". Ставилась задача развивать производство на существующих площадях, расширяя выпуск и номенклатуру востребованной на рынке продукции.

Однако по факту многие здания и помещения либо не используются, либо выставлены на продажу, либо планируются под снос. Главе государства в целом доложили о планах по развитию предприятия, положительной динамике - растут объемы выпускаемой продукции, создаются новые рабочие места.

Тем не менее Александр Лукашенко обратил внимание руководства отрасли, что его поручения выполняются далеко не в полном объеме, а заявление о том, что оставшихся производственных площадей достаточно, - лишь объяснение недостаточно эффективной работы.

"Если ничего не делать, то достаточно. А если поставить перед собой цель... ведь изначально задача ставилась, чтобы это все было вами освоено и там производился продукт, нужный для рынка, - сказал Президент. - А вы налегке подошли: это, это и это под бульдозер. А это - продадим. Ну, что за завод будет?! Я бы и без вас это сделал. Я вижу, вы вообще не думали над решением той задачи, которая была поставлена".

"Зачем мне министерство и министр такой (речь о Госкомвоенпроме. - Прим. БЕЛТА), который под бульдозер будет пускать то, что я ему сказал освоить", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко изменил первоначально предложенный маршрут посещения и лично осмотрел производственную территорию предприятия. На поверку выяснилось, что во многих местах не то что не организовано производство, а даже не наведен элементарный порядок. "Вот ваше лицо, если уж вы сюда привели показать что-то и показали... Ну да, вы не планировали, что я зайду в ваш "туалет". Вы превратили через этаж это помещение в туалет, где никто никогда не убирал. Мы сегодня покажем всему народу, как вы работаете", - заявил глава государства.

"Вы решили со мной обойтись малой кровью. Вот, сейчас покажем: вошли, на лифте поднялись, там какие-то платы строгают... У нас все хорошо, - отметил Президент. - Это ж надо додуматься... Два года об одном и том же говорю. Приехал - "чудеса". Начиная от госсекретаря, главы Администрации и премьер-министра, вы так работаете".





Александр Лукашенко: благоустройство - это полдела, главное - занять людей

На этом Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентировал внимание 13 августа во время рабочей поездки в Оршанский район.

Президент поинтересовался у губернатора Витебской области Николая Шерстнева, как планируется развивать производственную сферу. "То, что мы улицы подремонтируем и по принципу Копыси осуществим благоустройство, - это полдела. Главное - занять людей, чтобы люди там работали и оставались в этих прекрасных местах", - подчеркнул белорусский лидер.

Губернатор доложил о распределении производительных сил, структуре и развитии отраслей Витебской области. Отмечено, что за многие годы по объективным и субъективным причинам в регионе снизилась численность населения, соответственно уменьшилась и численность занятых в экономике. Поэтому основной акцент в развитии будет делаться на те районы, которые обладают основной трудовой силой, среди них и Оршанский.

"Развитие Оршанского района сегодня наиболее актуальный вопрос не только для занятости, но и наполняемости бюджета. Если нам удастся, чтобы бюджет Оршанского района был недотационным (а сумма дотаций десяти районов составляет сумму дотаций Оршанского), то у нас появятся средства для развития других регионов", - отметил руководитель области.

В Витебской области подготовлена специальная программа, предусматривающая реализацию инвестиционных проектов в каждом районе на общую сумму около Br6,5 млрд.

Как заверил губернатор, это не просто планы, по ряду инвестпроектов уже начата работа. "В области около 21 тыс. не занятых в экономике людей. Примерно половину - 10 тыс. - мы сможем трудоустроить при реализации этих проектов. Мы определили для себя центры экономического роста", - рассказал Николай Шерстнев.

По его словам, предусматривается развитие сферы туризма, создание новых предприятий и производств, развитие переработки местных видов сырья, а также сфер лесозаготовки и деревообработки, строительство транспортно-логистических центров. Будут создаваться дополнительные привлекательные условия, чтобы молодежь не стремилась уехать из малых населенных пунктов и районных центров.

Говоря о вопросах занятости, Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость видеть реальную ситуацию, в том числе с безработицей, а не ориентироваться лишь на цифры официально зарегистрированной.

Президент требует от местных властей не замалчивать проблемы, а решать их.

"А если посчитать, где вы держите людей, а в полную нагрузку они не работают. Если реальную безработицу посмотреть...", - заметил он.

Александр Лукашенко: недопустимо, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 августа на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района подчеркнул недопустимость того, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките.

Президент напомнил, что в Послании белорусскому народу и Национальному собранию в 2017 году поручал правительству совместно с Витебским облисполкомом обеспечить комплексное развитие Оршанского района, чтобы его темпы роста были как минимум выше среднеобластных.

"Недопустимо, чтобы работа на местах скатывалась к формализму и волоките", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства неоднократно отмечал, что выполнение поручений по развитию региона - показатель эффективности работы правительства и местной власти. Требовалось наладить системную работу, которая стала бы примером для других средних городов страны.

"Это вопрос не только Орши. Как я уже говорил, это вопрос равномерного распределения производительных сил по всей стране. Мы не можем допустить, чтобы десятимиллионная страна наполовину разместилась в Минске и его окрестностях. На наших глазах примеров немало: наверное, все вы бывали в Москве, проезжали через Московскую область и видели последствия подобного размещения населения и производительных сил. Этого допустить нельзя", - обратил внимание Президент.

Ограничивая строительство в Минске и областных центрах, нужно развивать районные центры, городские поселки и средние города, убежден Александр Лукашенко.

"Учитывая, что в сельском хозяйстве мы нащупали путь, по которому надо идти, - это создание агрогородков, - добавил глава государства. - Таких средних городов у нас одиннадцать, и проживает там немало - 15% населения. Правительство на примере Орши должно было показать системную работу с такими регионами. В том числе определить эффективные решения по опережающему развитию и распространить их в дальнейшем на всю страну. Этого не сделано".

Если какие-то из поставленных целей и достигаются, то только в ручном режиме, отметил Президент. А системные точки роста, которые позволят регионам развиваться без вмешательства сверху, не определены либо неэффективны.

"Более того, не решены ключевые задачи по развитию проблемных организаций района. А к проблемным можно отнести практически все предприятия, которые здесь существуют. Они нуждаются в серьезном подходе в плане модернизации и приведения их в надлежащий вид. Исходя из вчерашнего дня, можно сделать вывод, что все члены правительства, которые были здесь, научились объясняться, но не выполнять. Поэтому тема сегодняшнего разговора - результат", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, ориентиром прежде всего должен являться уровень заработной платы. Сегодня в Оршанском районе это Br770, а в среднем во Витебской области - Br820. "И вообще, Николай Николаевич (председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. - Прим. БЕЛТА), Витебщина по уровню благосостояния населения плетется в хвосте. А на отдельных предприятиях зарплата выплачивается еще и с задержками. Ту мизерную заработную плату, которую вы начисляете, не можете выплатить людям. И как в таком случае людям жить? Естественно, вы теряете население, люди уезжают. Каждый четвертый белорус, уехавший за границу на заработки, из вашей Витебской области", - констатировал глава государства.

При этом все вносимые на рассмотрение Президента предложения по выделению финансирования, решению организационных вопросов поддерживались незамедлительно.

Александр Лукашенко поинтересовался, какая реальная ситуация на базовых промышленных и сельскохозяйственных предприятиях и что мешает правительству и местной вертикали власти безусловно выполнять поставленные задачи.

"Были разные точки зрения, но мы приняли согласованные решения. Никто не возражал полтора-два года тому назад. Поэтому тем более требую ответа на вопрос, почему согласованные решения, формализованные главой государства, не были исполнены? От участников совещания нужны объективные оценки и конкретные предложения по вопросам, которые требуют решения, - отметил белорусский лидер. - Почему провалены и не выполнены поручения Президента? Других вопросов я перед вами не ставлю. Не пытайтесь мне нарисовать радужную картину до 2025 и 2035 годов".





"Не сделано практически ничего" - Александр Лукашенко на совещании в Орше указал на системные недоработки по развитию района

Как отметил глава государства, социальную сферу в Орше в целом довели до ума, город благоустроен, и его необходимо и далее содержать в надлежащем состоянии. "К этому нужна производственная база. Люди, кроме того, чтобы жить в красивом городе, должны работать, растить детей, содержать семью", - заявил он.

По словам Александра Лукашенко, именно поэтому главный упор был сделан на промышленную базу, продукция которой востребована в стране. "По всем направлениям были приняты мною решения. Они систематизированы, доведены до исполнителей. Не сделано практически ничего, несмотря на напоминание мною и предупреждения на самых высоких уровнях, начиная от Послания белорусскому народу и парламенту", - отметил белорусский лидер.

В качестве примера он привел развитие льноводства, где было дано много поручений - от возделывания льна до производства льняных тканей и пошива одежды. "Был дан ряд поручений, и это целая выстроенная система. Точно так по всем другим вопросам, что касается Барани - развития этого городка, что касается Болбасово, Орши", - обратил внимание Александр Лукашенко.

На совещании председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов доложил об основных недоработках и упущениях. Он подчеркнул, что стратегическая цель, поставленная главой государства, - существенно улучшить ситуацию в Орше уже в 2017 году, обеспечить нормальное функционирование экономики района - не достигнута. В целом работу следует признать крайне неудовлетворительной. "Правительство выбрало для себя роль смотрящего, а не непосредственного исполнителя", - констатировал он.

Ряд показателей в Оршанском районе, несмотря на имеющийся потенциал, даже ниже, чем среднеобластные, в том числе по индексу промышленного производства, экспорту товаров и другим направлениям. Принимается недостаточно мер по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых объектов и земельных участков, много проблемных вопросов на предприятиях. Пока не решены основные социально-экономические вопросы занятости и заработной платы.

Леонид Анфимов также отметил, что даже то, что не требует больших материальных и финансовых вложений, как наведение порядка на территориях предприятий, не выполнено. Работу нельзя назвать системной, и она носит во многом косметический характер.





Александр Лукашенко требует внести предложения по заменам в руководстве правительства

По словам главы государства, единственная причина невыполнения его поручений заключается в "пофигическом отношении правительства к поручениям Президента".

"Поэтому на этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован, - потребовал Президент. - Хватит смотреть им в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно!"

Александр Лукашенко поручил внести предложения по министрам промышленности и строительства. "Он сидел, не мог отремонтировать крышу - выполнить поручение Президента. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили, почему не сделали, как я сказал? Почему стройтрест кувыркается?" - спросил глава государства.

"Позняка (председателя Оршанского райисполкома. - Прим. БЕЛТА) - отправить в отставку и найти ему другую работу", - потребовал глава государства.

"И не дай бог здесь не будет сделано то, что вы наметили (вчера вы нам эту программу развернули), и то, что я вам поручил, - предупредил Александр Лукашенко. - Как вариант, направьте Вовка (министр промышленности Виталий Вовк. - Прим. БЕЛТА) сюда - будет вытягивать всю эту промышленность. В какой должности, я вчера Шерстневу сказал: пусть определяются. Не сделает - пойдет туда, куда я вчера сказал".

Александр Лукашенко подверг критике вице-премьера Василия Жарко за недоработки в развитии сферы здравоохранения. "Почему не пришли ко мне, не сказали. Почему у вас коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет, а тут вы не успели. В Гомеле вы не успели, здесь вы не успели", - сказал глава государства.

"Вы мне будете рассказывать о героизме? Президент поставил публично перед народом железобетонно задачу. Решить и точка. А вы занялись саботажем", - охарактеризовал ситуацию в целом Александр Лукашенко.

"Вчера со мной в делегации были обычные простые люди. И потом мне говорят: Александр Григорьевич, что вы нервы рвете на этом инструментальном заводе? Там же надо было собраться инструментальному заводу, во главе с Позняком всему райисполкому (полторы сотни человек работает), и все это на субботнике. Два субботника - и привести все в порядок. Вы что, это не могли сделать? И пройтись так по всем заводам", - отметил белорусский лидер.

"Строгий выговор Шерстневу за безобразное безответственное отношение к порученному делу. По руководству правительства я сказал. Вовка, Черного (министр архитектуры и строительства. - Прим. БЕЛТА) немедленно отправить в отставку. Двигалеву и Засю (председатель Госкомвоенпрома и государственный секретарь Совета безопасности. - Прим. БЕЛТА) - полное служебное несоответствие. Не поправят к осени дело, не доложат мне по каждому предприятию, пойдут туда же. Всех остальных ответственных и прочих я просто предупреждаю".

"Представьте нового председателя райисполкома (на эту должность выдвинут председатель комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Игорь Исаченко. - Прим. БЕЛТА ) сегодня и поставьте каждому задачу по всем предприятиям. Чтобы это было реализовано. Попробуем без правительства реализовать. У нас есть некоторые резервы в бюджете и банки, - поручил глава государства. - И не дай бог к 7 ноября не будет здесь подвижек. Я приеду посмотрю. Будем по льноводству еще совещание проводить. Не дай бог мой глаз зацепится, где-то будет не так".

На совещании Александр Лукашенко процитировал и прокомментировал некоторые результаты работы и "достижения", о которых отчитались должностные лица. "Сформированы перечни неиспользуемого или неэффективно используемого имущества" - перечни сформированы! То есть на листе начертили, написали, что под бульдозер, а что продадим. Неделя работы! И надо ли это вообще было делать? - спросил он. - "Определены для реализации конкретные инвестпроекты". Мы у него были, у нее были - понятия не имеют, что завтра делать. Какие конкретные проекты? "Определены направления работы по повышению эффективности льноотрасли". Я давно определил и поставил задачи. Какие вы еще там определяли направления работы? Здесь работа провалена полностью, но это мы рассмотрим в сентябре-октябре".