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Обзор важнейших событий 15 августа 2018 года

15.08.2018 22:35 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 15 августа. Президент Немецкого олимпийского спортивного союза (наследник Национального олимпийского комитета Германии с 2006 года) Альфонс Хёрманн не исключил бойкота II Европейских игр в Минске из-за преследования журналистов. В интервью программе Немецкого радио "Спорт в воскресенье" Хёрманн заявил, что его организация с самого начала возражала против передачи Минску права проводить эти соревнования. Глава союза назвал неприемлемым задержание журналистов, и, по его словам, если ситуация в Беларуси не изменится, бойкот Евроигр "не исключен". В то же время Хёрманн подчеркнул, что бойкот может поставить под угрозу участие ряда спортсменов в Олимпийских играх 2020 года в Токио, поскольку в некоторых видах спорта на Евроиграх будут распределяться олимпийские лицензии. Принять правильное решение об участии либо неучастии немецких спортсменов в Европейских играх будет очень сложно, сказал глава олимпийского союза Германии.

В настоящее время ведутся переговоры с Россией о дальнейших поставках нефти, сообщил журналистам в Минске первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский. "Переговоры идут на уровне вице-премьеров, которые курируют эту тему. Достаточно глубокие переговоры. Я думаю, в ближайшее время мы до общественности доведем, о чем мы договорились с российской стороной", — сказал первый вице-премьер, комментируя информацию в СМИ о намерении российской стороны ограничить поставки в Беларусь углеводородов. Матюшевский подчеркнул, что "нет никакой угрозы" продолжению поставок нефти и нефтепродуктов. "Есть подписанное соглашение, которое выполняется сторонами. И соответствующие вице-премьеры — Семашко и Козак (Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Беларуси; Дмитрий Козак, зампредседателя правительства РФ. — БелаПАН.) — найдут решение всех непростых вопросов", — заявил Матюшевский.

Корреспондент радио Deutsche Welle ("Немецкая волна") Павел Быковский был вызван в Следственный комитет Беларуси по так называемому делу БелТА. Журналисту вернули изъятые ранее банковские карточки его и супруги. Информацией об этом Быковский поделился на своей странице в "Фейсбуке". Ему также вернули оба изъятых жестких диска, однако компьютер, ноутбук и прочую оргтехнику следствие пока оставило у себя для проверки материалов. Быковский остается в статусе подозреваемого, обвинение против него не выдвигали. Журналист дал подписку о неразглашении.

Странам — участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо вернуться к полноценной интеграции либо понизить ее уровень, заявил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский на конференции "Евразийский экономический союз: стратегия дальнейшего развития" в Минске. "Необходим честный анализ ситуации и поиск адекватных ответов на актуальные вопросы: можем ли мы наконец вернуться к заявленным целям и задачам союза в полноценном формате с реализацией полноценных свобод, заявленных в союзе, или же необходимо признать трудности непреодолимыми, умерить амбиции и понизить планку интеграционных притязаний?" — сказал он. "Интеграция не является самоцелью. Объективные выгоды для страны, бизнеса, граждан от интеграционных процессов могут, к сожалению, нивелироваться несоблюдением достигнутых договоренностей либо их ревизией. И тогда в самом невыгодном положении оказываются стороны, добросовестно следующие правилам", — подчеркнул первый вице-премьер.

Возможное усиление полномочий Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) зависит от воли стран — участниц ЕАЭС, заявил журналистам в Минске первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский. "ЕЭК располагает теми полномочиями, которые предусмотрены договором о Евразийском экономическом союзе. Вопрос их расширения зависит от воли участвующих сторон, мне кажется, вопрос состоит в готовности и желании сторон договариваться", — отметил он. Как подчеркнул первый заместитель министра экономики Дмитрий Крутой, выступая на конференции "Евразийский экономический союз: стратегия дальнейшего развития", расширение полномочий комиссии обсуждается в свете подготовки изменений в договор о ЕАЭС. "У Беларуси есть соответствующее предложение в рамках председательства в органах ЕАЭС в 2020 году. Программа этого председательства в настоящее время уже формируется. Надеемся в четвертом квартале рассмотреть ее на уровне правительства", — уточнил он.

Бизнесмен Аркадий Израилевич подал в суд Советского района Минска иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении газеты "Новы час" за публикацию ряда материалов, посвященных ситуации вокруг работы ресторанного комплекса "Поедем поедим" в Куропатах — месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий. Истец намерен истребовать от негосударственной газеты 40 тысяч рублей и еще тысячу — от автора упомянутых материалов Дениса Ивашина, сообщает сайт газеты. Израилевич не отрицает, что хорошо знаком с бизнесменами, которые фигурируют в статьях Ивашина, но утверждает, что не имеет никакого юридического отношения к строительству ресторана "Поедем поедим" и тем компаниям, которые были названы в публикации. Предварительное судебное заседание по иску назначено на 29 августа.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 15 августа. Президент Немецкого олимпийского спортивного союза (наследник Национального олимпийского комитета Германии с 2006 года) Альфонс Хёрманн не...
 
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