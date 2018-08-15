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Новым руководителем Оршанского райисполкома утвержден Игорь Исаченко

16.08.2018 10:11 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 16 августа. Новым руководителем Оршанского райисполкома назначен Игорь Исаченко, который до этого занимал должность председателя комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома, сообщает телеканал "Беларусь 1".

В новой должности Исаченко утвердила 15 августа внеочередная сессия Оршанского районного совета депутатов.

"В Оршанском районе должна быть сформирована сильная команда, готовая к выполнению поставленных задач. Особое внимание — социально-экономическому развитию и благоустройству", — заявила глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова во время представления чиновника.

Она отметила, что новому руководителю "в первую очередь предстоит навести элементарный порядок в регионе, в частности на предприятиях. Причем в максимально короткие сроки".

Глава Администрации президента также акцентировала внимание на том, что "руководители всех уровней обязаны уделять должное внимание работе с людьми и тем самым завоевывать авторитет у населения".

На совещании в Оршанском районе 14 августа Александр Лукашенко подверг критике районную "вертикаль" за невыполнение его поручений по развитию региона и потребовал заменить Александра Позняка.

Он также распорядился перевести Оршанский район на режим особого функционирования. "Фактически это означает, что повышенный спрос за дисциплину и достижение обозначенных задач будет как с руководителей всех уровней, так и с работников, которые каждый на своем месте должны внести вклад в общее дело. Успешная реализация намеченного станет "лакмусовой бумажкой" не только для ответственных лиц, но и для всей страны, образцом того, как необходимо развивать средние по размеру города и районные центры", — цитировала Лукашенко пресс-служба президента.

Александр Позняк ранее занимал должность помощника президента — инспектора по Витебской области. Согласие на его назначение руководителем Оршанского района глава государства дал год назад, 7 августа 2017 года. Лукашенко тогда заявил, что такие крупные районы, как Оршанский, нуждаются в сильных кадрах, которые могут показать пример остальным районным центрам, в каком направлении двигаться дальше. "Сегодня Орша не просто на слуху. Таких у нас несколько регионов, и на примере Орши мы должны показать, как будем их развивать", — сказал он. Позняк, по словам Лукашенко, — руководитель, который погружен в эти вопросы.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 августа. Новым руководителем Оршанского райисполкома назначен Игорь Исаченко, который до этого занимал должность председателя комитета по архитектуре и...
 
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