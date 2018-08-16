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Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов

16.08.2018 19:15 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 16 августа. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом Дружбы народов "за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Беларусью и Чеченской Республикой".

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко, сообщила 16 августа пресс-служба президента.

Кадыров впервые посетил Минск 25 сентября 2017 года. "Я президента Лукашенко уважаю. И не только я. Он пользуется большим уважением на Кавказе, в России. Это государственный деятель, который знает, что хочет его народ, и добивается этого. Это все видят!" — заявил тогда глава Чечни.

По его мнению, от политики США и их союзников пострадали миллионы людей в Ливии, Афганистане, Сирии, Ираке и других странах. "Я уверен, то же самое было бы и у вас, если бы не Александр Григорьевич. Он волевой, дальновидный, последовательный в своих действиях политик. Он пользуется огромным доверием своего народа. Поэтому на вашей земле царят мир и благополучие, республика процветает", — сказал Кадыров.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 августа. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом Дружбы народов "за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и...
 
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