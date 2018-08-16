Привлек к ответственности: Лукашенко официально уволил двух министров

15 августа Александр Лукашенко подписал указ «О привлечении к ответственности», согласно которому были официально уволены со своих постов министр архитектуры и строительства и министр промышленности Беларуси. Так президент наказал чиновников после посещения Оршанского района.

В указе увольнение Анатолия Черного и Виталия Вовка объясняется «невыполнением поручений президента Республики Беларусь по комплексному развитию Оршанского района и ненадлежаим исполнением служебных обязанностей».

С сайта Минпрома должность министра исчезла: руководство ведомства начинается с первого зама, аналогичная ситуация обстоит и с Минстройархитектуры, которое также осталось без руководителя.

Кроме того, согласно указу №321, строгий выговор объявлен председателю Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу, о неполном служебном соответствии предупреждены: госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась и председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев.

Также данным документом освобожден от своей должности председатель Оршанского районного исполкома Александр Позняк, на его место назначен Игорь Исаченко.

Напомним, что Александр Лукашенко 15 августа в Орше совещании уволил двух министров , снял с поста главу Оршанского райисполкома, еще три чиновника получили от президента выговор и «диагноз» о служебном несоответствии. Он заявил, что руководство парламента будет сменено уже на этой неделе.

Он раскритиковал министров за «пофигизм» и потребовал внести предложение по смене верхушки правительства уже на этой неделе. Вице-премьеру Василию Жарко было жестко указано на недоработки в сфере здравоохранения.