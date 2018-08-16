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Привлек к ответственности: Лукашенко официально уволил двух министров
17.08.2018 00:45 — Новости Политики | БДГ
15 августа Александр Лукашенко подписал указ «О привлечении к ответственности», согласно которому были официально уволены со своих постов министр архитектуры и строительства и министр промышленности Беларуси. Так президент наказал чиновников после посещения Оршанского района.
В указе увольнение Анатолия Черного и Виталия Вовка объясняется «невыполнением поручений президента Республики Беларусь по комплексному развитию Оршанского района и ненадлежаим исполнением служебных обязанностей».
С сайта Минпрома должность министра исчезла: руководство ведомства начинается с первого зама, аналогичная ситуация обстоит и с Минстройархитектуры, которое также осталось без руководителя.
Кроме того, согласно указу №321, строгий выговор объявлен председателю Витебского областного исполнительного комитета Николаю Шерстневу, о неполном служебном соответствии предупреждены: госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась и председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев.
Также данным документом
Напомним, что Александр Лукашенко 15 августа в Орше совещании
Он раскритиковал министров за «пофигизм» и потребовал внести предложение по смене верхушки правительства уже на этой неделе. Вице-премьеру Василию Жарко было жестко указано на недоработки в сфере здравоохранения.
Знакомясь с работой Оршанского инструментального завода, Лукашенко
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15 августа Александр Лукашенко подписал указ «О привлечении к ответственности», согласно которому были официально уволены со своих постов министр архитектуры и...
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