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Лукашенко поздравил президентов Габона и Индонезии с национальными праздниками
17.08.2018 08:15 — Новости Политики | БелаПАН
Минск, 17 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Габонской Республики Али бен Бонго Ондимбу с национальным праздником — Днем независимости.
"Уверен, что налаживание плодотворного белорусско-габонского сотрудничества отвечает интересам наших народов", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Глава государства отметил, что Габон "достиг значительных успехов в решении актуальных вопросов социально-экономического развития и благодаря конструктивной внешней политике пользуется высоким авторитетом в Центральной Африке и за ее пределами".
Лукашенко пожелал габонскому коллеге "здоровья, счастья и осуществления планов, а жителям Габона — мира и благополучия".
Также Лукашенко поздравил с Днем независимости президента Республики Индонезия Джоко Видодо. Глава белорусского государства уверен, что развитие взаимовыгодного сотрудничества "на основе активного расширения двусторонних контактов на всех уровнях и впредь будет способствовать процветанию обеих стран".
Лукашенко пожелал Видодо "крепкого здоровья, плодотворной деятельности, а также мира и благополучия гражданам Индонезии".
БелаПАН.
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Минск, 17 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Габонской Республики Али бен Бонго Ондимбу с национальным праздником — Днем независимости. "Уверен,...
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