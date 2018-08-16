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Лукашенко поздравил президентов Габона и Индонезии с национальными праздниками

17.08.2018 08:15 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 17 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Габонской Республики Али бен Бонго Ондимбу с национальным праздником — Днем независимости.

"Уверен, что налаживание плодотворного белорусско-габонского сотрудничества отвечает интересам наших народов", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Глава государства отметил, что Габон "достиг значительных успехов в решении актуальных вопросов социально-экономического развития и благодаря конструктивной внешней политике пользуется высоким авторитетом в Центральной Африке и за ее пределами".

Лукашенко пожелал габонскому коллеге "здоровья, счастья и осуществления планов, а жителям Габона — мира и благополучия".

Также Лукашенко поздравил с Днем независимости президента Республики Индонезия Джоко Видодо. Глава белорусского государства уверен, что развитие взаимовыгодного сотрудничества "на основе активного расширения двусторонних контактов на всех уровнях и впредь будет способствовать процветанию обеих стран".

Лукашенко пожелал Видодо "крепкого здоровья, плодотворной деятельности, а также мира и благополучия гражданам Индонезии".
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 17 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Габонской Республики Али бен Бонго Ондимбу с национальным праздником — Днем независимости. "Уверен,...
 
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