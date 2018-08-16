ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко доложили о предложениях по кадровым назначениям в правительстве

17.08.2018 11:07 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

17 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложили о предложениях по кадровым назначениям в правительстве, а также по замене иных должностных лиц. Соответствующее совещание проходит в Минске во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.

"В продолжение нашего разговора в Оршанском регионе в части кадровых назначений и перемещений я специально попросил, и трое суток Администрация Президента вместе с руководителями парламента, председателем Комитета госконтроля работала над внесением тех кандидатур, которые должны быть внесены согласно моему поручению по назначениям в правительстве и в связи с заменой некоторых должностных лиц. Как и договаривались, сегодня Наталья Ивановна (Кочанова) доложит согласованную или несогласованную позицию по этим вопросам", - сказал глава государства.

"Я знаю, что были проведены консультации и с общественными организациями и другими. Думаю, что я также послушаю их мнение перед тем, как назначать новых членов правительства и других должностных лиц. Ясно, что сегодня мы рассмотрим некоторые кандидатуры, которые предлагались вами и были рекомендованы мною для рассмотрения", - отметил Александр Лукашенко.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложили о предложениях по кадровым назначениям в правительстве, а также по...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко поздравил президентов Габона и Индонезии с национальными праздниками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.08.2018
Навiны Палесся
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика