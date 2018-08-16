17 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложили о предложениях по кадровым назначениям в правительстве, а также по замене иных должностных лиц. Соответствующее совещание проходит в Минске во Дворце Независимости, сообщает БЕЛТА.

"В продолжение нашего разговора в Оршанском регионе в части кадровых назначений и перемещений я специально попросил, и трое суток Администрация Президента вместе с руководителями парламента, председателем Комитета госконтроля работала над внесением тех кандидатур, которые должны быть внесены согласно моему поручению по назначениям в правительстве и в связи с заменой некоторых должностных лиц. Как и договаривались, сегодня Наталья Ивановна (Кочанова) доложит согласованную или несогласованную позицию по этим вопросам", - сказал глава государства.

"Я знаю, что были проведены консультации и с общественными организациями и другими. Думаю, что я также послушаю их мнение перед тем, как назначать новых членов правительства и других должностных лиц. Ясно, что сегодня мы рассмотрим некоторые кандидатуры, которые предлагались вами и были рекомендованы мною для рассмотрения", - отметил Александр Лукашенко.

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