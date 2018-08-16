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Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернете

17.08.2018 11:16 — Новости Политики | БелТА  
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17 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернете. Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я отслеживаю СМИ, там отдельные в интернете заявления и прочее… Я их слышу, я их вижу, и я постараюсь в ближайшее время на них отреагировать", - сказал глава государства.

Он попросил пресс-секретаря и пресс-службу вместе с Администрацией Президента аккумулировать все эти заявления, как мелкие, так и крупные, объединить по тематике и представить к исходу дня. "Чтобы я мог ответить людям, которые пытаются бросить камень в огород тех решений, которые мною принимаются", - отметил Президент.

"Но я доволен уже тем, что процентов на 90 это позитивные отзывы. Это говорит о том, что люди, поддерживая Президента в его действиях, намекают на то, что нам надо дисциплинку поднимать в наших рядах. И это будет сделано незамедлительно", - подчеркнул он.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернете. Об...
 
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