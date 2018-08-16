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Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на отзывы о его деятельности в интернете

17.08.2018 15:26 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 17 августа. Александр Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на отзывы о его деятельности в интернете. Об этом глава государства заявил 17 августа на совещании о кадровых предложениях в правительстве. Фрагмент совещания показан в эфире новостей телеканала "Беларусь 1".

"Я отслеживаю СМИ, там отдельные в интернете заявления и прочее. Я их слышу, я их вижу, и я постараюсь в ближайшее время на них отреагировать", — сказал он. Лукашенко попросил своего пресс-секретаря Наталью Эйсмонт вместе с Администрацией президента "аккумулировать эти все заявления, мелкие, крупные, свести по тематике и представить к исходу дня".

"Чтобы я мог ответить людям, которые пытаются бросить камень в огород тех решений, которые мною принимаются. Но я доволен уже тем, что процентов на 90 это позитивные отзывы. Это говорит о том, что люди, поддерживая президента в его действиях, намекают на то, что нам надо дисциплинку поднимать в наших рядах. И это будет сделано незамедлительно", — заявил официальный лидер.

"У нас, я, опять же, замечаю по интернету и другим средствам массовой информации, докладам спецслужб, исходя из того, что говорят люди: ну вот, все правильно делает президент, надо этих чиновников чуть ли не вешать, терзать и растерзать. Неправильное понимание людьми моих действий. Под напряжение должны быть поставлены все", — подчеркнул президент.

По его словам, "шевелиться надо всем, в том числе обычным людям, и необычным, которые сегодня пописывают в интернете, одобряя или критикуя действия президента".

Как сообщалось, 14 августа в Орше (Витебская область) состоялось совещание с участием Лукашенко, на котором он подверг резкой критике правительство за невыполнение его поручений и пригрозил кадровыми изменениями в Совмине. По итогам совещания в отставку были отправлены министр промышленности Виталий Вовк, а также министр архитектуры и строительства Анатолий Черный.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Минск, 17 августа. Александр Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на отзывы о его деятельности в интернете. Об этом глава государства заявил 17 августа...
 
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Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на ряд заявлений в СМИ и интернете
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