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Обзор важнейших событий 17 августа 2018 года

17.08.2018 22:37 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 17 августа. В Минск прибыла новый поверенный в делах США Дженифер Мур, сообщили БелаПАН в посольстве Соединенных Штатов Америки. Она сменила на этом посту Роберта Райли, который работал в Беларуси с августа 2016 года. Дженифер Мур — карьерный дипломат. Перед приездом в Минск занимала должность заместителя директора управления по делам Южной Европы Госдепартамента США, которое отвечает за отношения с Турцией, Грецией и Кипром. У нее богатый опыт работы по европейской тематике, и на протяжении большей части своей карьеры Мур специализировалась в вопросах международного сотрудничества и реформ в сфере безопасности. Она также работала заместителем директора управления Государственного департамента по миротворческой деятельности, санкциям и борьбе с терроризмом, советника по политическим и экономическим вопросам посольства США в Тиране, на различных должностях в политическом, военно-политическом и экономическом отделах посольств США в Анкаре, Сараеве, Багдаде и Джакарте.

Александр Лукашенко намерен в ближайшее время отреагировать на отзывы о его деятельности в интернете. Об этом глава государства заявил 17 августа на совещании о кадровых предложениях в правительстве. Фрагмент совещания показан в эфире новостей телеканала "Беларусь 1". "Я отслеживаю СМИ, там отдельные в интернете заявления и прочее. Я их слышу, я их вижу, и я постараюсь в ближайшее время на них отреагировать", — сказал он. Лукашенко попросил своего пресс-секретаря Наталью Эйсмонт вместе с Администрацией президента "аккумулировать эти все заявления, мелкие, крупные, свести по тематике и представить к исходу дня". "Чтобы я мог ответить людям, которые пытаются бросить камень в огород тех решений, которые мною принимаются. Но я доволен уже тем, что процентов на 90 это позитивные отзывы. Это говорит о том, что люди, поддерживая президента в его действиях, намекают на то, что нам надо дисциплинку поднимать в наших рядах. И это будет сделано незамедлительно", — заявил официальный лидер.

Председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов направил в Администрацию президента письмо с предложениями широко отметить на государственном уровне 100-летие провозглашения Социалистической Советской Республики Беларусь (ССРБ) как второй попытки образования белорусского государства. Как указывается в письме, социал-демократы придерживаются твердой позиции относительно того, как шло становление нашего современного государства, и считают цепочку преемственности: Белорусская Народная Республика — Социалистическая Советская Республика Беларусь — Белорусская Советская Социалистическая Республика — Республика Беларусь, которая привела к нашей независимости, вполне логичной и закономерной.

Посол Республики Беларусь в Эстонской Республике Вячеслав Качанов вручил верительные грамоты президенту Эстонии Керсти Кальюлайд. Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, в ходе беседы руководитель белорусской дипмиссии проинформировал главу эстонского государства "о важнейших аспектах развития белорусско-эстонских отношений, перспективах роста взаимного товарооборота, состоявшихся и планируемых взаимных визитах делегаций высокого уровня, предстоящих международных конференциях в Минске". Кальюлайд со своей стороны отметила высокую важность укрепления белорусско-эстонского диалога как по линии официальных структур, так и гражданского общества. Обратила особое внимание на развитие сотрудничества двух стран в сфере информационных технологий и цифрового государства.

Лукашенко на специальном совещании заслушал предложения о кадровых назначениях в правительстве. "В продолжение нашего разговора в Оршанском регионе в части кадровых назначений и перемещений я специально попросил, и трое суток Администрация президента вместе с руководителями парламента, председателем Комитета госконтроля работала над внесением тех кандидатур, которые должны быть внесены согласно моему поручению по назначениям в правительстве и в связи с заменой некоторых должностных лиц. Как и договаривались, сегодня Наталья Ивановна (Кочанова) доложит согласованную или несогласованную позицию по этим вопросам", — заявил Лукашенко. "Я знаю, что были проведены консультации с общественными организациями и другими. Думаю, что я также послушаю их мнение перед тем, как назначать новых членов правительства и других должностных лиц. Ясно, что сегодня мы рассмотрим некоторые кандидатуры, которые предлагались вами и были рекомендованы мною для рассмотрения", — отметил глава государства.

Член Совета по развитию предпринимательства, исполнительный директор аналитического центра "Стратегия" Ярослав Романчук предлагает оценить привилегии государственных СМИ Беларуси в области доступа к информации с точки зрения антимонопольного законодательства. Как сообщил экономист в "Фейсбуке", он направил в совет предложение "О равенстве условий хозяйствования, справедливой конкуренции на рынке информации". Романчук подчеркнул, что статья 13 Конституции предоставляет всем равные права для осуществления хозяйственной и иной деятельности, кроме запрещенной законом, и гарантирует равную защиту и равные условия для развития всех форм собственности. Помимо этого Основной закон Беларуси обязывает государство гарантировать "всем равные возможности свободного использования способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности".
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Минск, 17 августа. В Минск прибыла новый поверенный в делах США Дженифер Мур, сообщили БелаПАН в посольстве Соединенных Штатов Америки. Она сменила на этом посту...
 
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