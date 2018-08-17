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Президент Эстонии отметила важность укрепления белорусско-эстонского диалога как по линии официальных структур, так и гражданского общества

17.08.2018 18:09 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 17 августа. Посол Республики Беларусь в Эстонской Республике Вячеслав Качанов вручил верительные грамоты президенту Эстонии Керсти Кальюлайд.

Как сообщает пресс-служба белорусского МИД, в ходе беседы руководитель белорусской дипмиссии проинформировал главу эстонского государства "о важнейших аспектах развития белорусско-эстонских отношений, перспективах роста взаимного товарооборота, состоявшихся и планируемых взаимных визитах делегаций высокого уровня, предстоящих международных конференциях в Минске".

Кальюлайд со своей стороны отметила высокую важность укрепления белорусско-эстонского диалога как по линии официальных структур, так и гражданского общества. Обратила особое внимание на развитие сотрудничества двух стран в сфере информационных технологий и цифрового государства.

Президент Эстонии также выразила заинтересованность в углублении торгово-экономического взаимодействия между Беларусью и Эстонией, развитии отношений в сфере культуры.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 17 августа. Посол Республики Беларусь в Эстонской Республике Вячеслав Качанов вручил верительные грамоты президенту Эстонии Керсти Кальюлайд. Как...
 
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