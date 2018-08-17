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"Дело не только в Орше" - Лукашенко объяснил кажущиеся жесткими кадровые решения
18.08.2018 13:14 — Новости Политики | БелТА
Александр Лукашенко
18 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко при назначении нового руководства правительства и ряда министерств объяснил кажущиеся жесткими кадровые решения после посещения Оршанского района, передает корреспондент БЕЛТА.
"Когда я принимал решения в Орше, многие или отдельные в обществе это восприняли как некое спонтанное решение. А некоторые так подумали, что, может быть, не стоило за одно мероприятие Оршанского региона так жестко критиковать правительство. Так вот я хочу сказать: дело не только в Орше. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Главное - в глубине. И вы, люди, недалекие от правительства (а некоторые работали в этих должностях, пусть не на первых ролях), понимаете, что не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития нашей страны", - заявил белорусский лидер.
/Будет дополнено/.-0-
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18 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко при назначении нового руководства правительства и ряда министерств объяснил...
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