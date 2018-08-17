Рост благосостояния людей будет основной оценкой работы обновленного состава правительства - Румас

Сергей Румас

18 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Рост благосостояния людей будет являться основной оценкой работы обновленного состава правительства Беларуси. Об этом журналистам заявил Сергей Румас, которого глава государства Александр Лукашенко назначил премьер-министром, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня все программные документы на пятилетку, которые необходимы для работы правительства и устойчивого функционирования экономики, приняты. И измененный состав правительства будет по ним работать", - сказал Сергей Румас.

Наряду с этим Президент при назначении подчеркнул несколько важных акцентов, которые должны быть присущи обновленному составу правительства. "Первое - дисциплина. Наверное, не секрет, что причиной кадровых изменений в правительстве явились вопросы, которые проявились в Орше, и целый ряд других. Глава государства начал с этого - вопросы дисциплины, порядочности и вопросы благосостояния людей", - отметил премьер-министр.

"Что касается последнего, глава государства подробно остановился на этом. И рост благосостояния людей будет являться основной оценкой работы обновленного состава правительства", - подчеркнул Сергей Румас.-0-