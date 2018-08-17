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От "разноса" правительству до выборов и международной политики - Лукашенко ответил на критику в СМИ и интернете (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

18.08.2018 14:13 — Новости Политики | БелТА  
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От "разноса" правительству до выборов и международной политики - Лукашенко ответил на критику в СМИ и интернете (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Александр Лукашенко

18 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время кадровых назначений в правительство ответил на критические замечания в СМИ и интернете, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я обещал отреагировать на некоторые замечания нашего общества в СМИ, интернете. Беру негатив. Я уже говорил, что 90% населения абсолютно адекватно поддерживают эти решения. Но я беру негатив, который там прозвучал. Особенно в интернете, знаю, кто это пишет. Конечно, это те, которые, может быть, за этого Президента и не голосовали. Но тем не менее это часть нашего общества. Это граждане Беларуси. И не граждане, особенно россияне и украинцы. Поэтому я отследил вместе с пресс-службой всю эту информацию. И кратко хочу ответить", - сказал Президент.

"Некоторые говорят, вот, Президент устроил разнос. Некая показательная порка, кадровые чистки. Никакой разнос, никакие чистки Президенту невыгодны. Потому что правительство формирует Президент. Да, он консультируется, изучает эти кандидатуры с общественными организациями… Но указ подписывает Президент по назначению членов правительства. И что, вы хотите сказать, что я назначил этих членов правительства для того, чтобы разнос устроить? Это значит самому себе. Поэтому Президенту ну никак не выгодно иметь такое правительство, которому надо устраивать разнос", - заявил белорусский лидер.

"Но если правительство, назначенное Президентом, не то что не проводит тот курс, который обозначен, который народом выстрадан и поддержан этим правительством публично, да еще не выполняет решения Президента…. Какая должна быть моя реакция? Я что, должен со стороны смотреть?" - поставил вопрос глава государства.

"У нас есть примеры недалеко, когда все смотрят со стороны и ничего не предпринимают. И вы знаете, какая реакция народа", - добавил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко отметил, что некоторые намекают на выборы и говорят о том, что принятые решения - это популизм. "Я когда прочитал, сам подумал, а когда у нас выборы президентские… Оказывается, у нас в 2020-м году только срок. Это еще полсрока. Какой популизм под выборы? Это кому-то хочется, чтобы выборы были завтра или послезавтра. Но я уже на этот вопрос отвечал. Выборы президентские мы проведем строго по конституции нашей страны. У нас нет никакой необходимости сегодня или завтра проводить президентские выборы и под это развивать какой-то популизм. Глупость несусветная!" - подчеркнул Президент.

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Теги: Минск
 
 
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18 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время кадровых назначений в правительство ответил на критические...
 
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