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Лукашенко сменил руководство правительства, премьером назначен Сергей Румас

18.08.2018 14:52 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководство правительства. Соответствующие кадровые решения озвучил глава государства, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58121.php

Лукашенко сменил руководство правительства, премьером назначен Сергей Румас

Премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58121.php

Лукашенко сменил руководство правительства, премьером назначен Сергей Румас

Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководитель Аппарата Совета Министров. Заместителем премьер-министра назначен Игорь Ляшенко. "Он находится в командировке, он в курсе дела. Будет курировать вопросы, которыми занимался Владимир Семашко). До настоящего времени Игорь Ляшенко возглавлял концерн "Белнефтехим".

Заместителем премьер-министра также назначен Владимир Кухарев. До настоящего времени он работал в должности зампредседателя КГК. "Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта. Это основа. А дальше вам определят в правительстве, как вы распределите эти обязанности", - пояснил Президент.

Кроме того, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого являлся послом Беларуси в России. Он будет отвечать за социальную сферу - здравоохранение, образование, культуру, спорт.

Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок.

Министром промышленности - Павел Утюпин. "Знаете сферу. Вы там, по-моему, лет пять проработали. И очень хорошо, что вы поработали и в Министерстве экономики. Для вашей будущей работы это просто прекрасно", - отметил белорусский лидер.

Министром связи и информатизации назначен Константин Шульган. "Человек дисциплинированный, военный, очень хорошо знающий эту сферу, и особенно перспективу развития, связанную с информационными технологиями, созданием большого удельного веса в сфере IT", - охарактеризовал нового министра глава государства.

Министерство экономики возглавит Дмитрий Крутой. "Очень бы хотелось, чтобы Министерство экономики (вы эту организацию хорошо изучили) приобрело новое дыхание и было приспособлено к новым реалиям. Это очень важно", - сказал Президент.

Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко. "Вы там работали, хорошо знаете эту сферу. Очень хорошо, что вы поработали на должностях посла в различных странах. Все остальное для того, чтобы работать в ВПК, у вас есть", - сказал Александр Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководство правительства. Соответствующие кадровые решения озвучил глава государства, передает корреспондент...
 
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