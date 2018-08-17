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Президент Беларуси сменил руководство правительства

18.08.2018 15:00 — Новости Политики | БT  
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Оценивать новый состав правительства будут по главному критерию. Им станет рост благосостояния людей. Об этом прессе заявил только что назначенный Премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Все поручения и акценты, которые сегодня обозначил Президент, обновленным правительством уже приняты к исполнению.
 
 
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Сегодня Президент Беларуси провел полное кадровое обновление верхушки правительства. Новым премьер-министром назначен Сергей Румас. До этого он возглавлял Банк...
 
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Лукашенко сменил руководство правительства, премьером назначен Сергей Румас
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