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Президент Беларуси сменил руководство правительства
18.08.2018 15:00 — Новости Политики | БT
Оценивать новый состав правительства будут по главному критерию. Им станет рост благосостояния людей. Об этом прессе заявил только что назначенный Премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Все поручения и акценты, которые сегодня обозначил Президент, обновленным правительством уже приняты к исполнению.
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Сегодня Президент Беларуси провел полное кадровое обновление верхушки правительства. Новым премьер-министром назначен Сергей Румас. До этого он возглавлял Банк...
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