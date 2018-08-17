В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Беларуси сменил руководство правительства Сегодня Президент Беларуси провел полное кадровое обновление верхушки правительства. Новым премьер-министром назначен Сергей Румас. До этого он возглавлял Банк...

Оценивать новый состав правительства будут по главному критерию. Им станет рост благосостояния людей. Об этом прессе заявил только что назначенный Премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Все поручения и акценты, которые сегодня обозначил Президент, обновленным правительством уже приняты к исполнению.