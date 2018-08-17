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Глава государства рассказал о причинах увольнения ряда руководящих чиновников

18.08.2018 15:14 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 18 августа. Александр Лукашенко, назначая 18 августа новое руководство правительства и министерств, рассказал о причинах увольнения прежних чиновников.

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко в частности отметил, что "некоторые в правительстве начали понимать это по-другому, мол, давайте быстрее приватизируем государственную собственность, быстрее распродадим". "И притом никто не против приватизации. Было четко мною определено. По каждому предприятию, малому или большому, по трудовым коллективам — там люди живут и работают — мы должны определяться, прежде чем продавать акции этого предприятия", — сказал глава государства. В том числе нужно определяться, на каких условиях придут новые инвесторы, что будет с предприятием и его работниками.

"Выкинут ли они половину на улицу людей, как некоторые приходят ко мне инвесторы и говорят, что такая численность не нужна: "мы этих увольняем, оставляем с крупной компании кукиш, как в народе говорят". Такая приватизация в Беларуси не пройдет, такая приватизация нам не нужна", — подчеркнул Лукашенко.

"Мы что, хотим пойти по пути наших соседей? Так они уже осудили подобную приватизацию, которая проводилась в 1990-х", — указал он.

Лукашенко добавил, что в Беларуси был определен курс на постепенную модернизацию и совершенствование того, что есть. "А то, что у нас есть сегодня, производит то, что востребовано на рынке. Так почему от этого отказываться?" — задал вопрос глава государства.

Он привел в пример сельское хозяйство, в отношении которого раньше говорили, что в эту сферу зря вкладываются средства: "Сегодня все говорят: знаете, сельское хозяйство спасло страну. Комплексы молочно-товарные строили, переделывали допотопные фермы. Сегодня все говорят: молочка — это золото. Это не мои слова, это слова специалистов".

Аналогичная ситуация и в случае модернизации предприятий деревообрабатывающей отрасли. "Сегодня они основной драйвер развития нашей экономики. По-моему, 124-125% роста к уровню прошлого года показывают", — сказал Лукашенко.

"Вот такая постепенная спокойная модернизация должна быть. И если уже придется что-то продавать из сельского хозяйства или деревообработки, цена этим предприятиям будет значительно выше", — заявил он.

"Но самое главное — с первых своих шагов, будучи президентом, еще зеленым президентом в те годы, четко было сказано: никакой шоковой терапии, никаких шоков быть не должно. Потому что шок — это резать по живому людей. Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду. Резать по живому никому в Беларуси не дано. У нас, во-первых, люди другие, привыкшие к честности и справедливости. Они такую политику не воспримут. Нет, в правительстве не так, так эдак надо огулом протолкнуть этот шок. И мне пришлось постоянно одергивать правительство", — сказал Лукашенко.

В то же время поручение правительству достичь хотя бы тысячу рублей средней зарплаты по стране "у них вообще вызвало панику, что это недопустимо", заметил глава государства. "Оказывается, допустимо. Даже при том курсе, который они пытались втюхать нам в Беларуси. Но сколько крови попортили для того, чтобы (лично мне пришлось это делать) убедить правительство, что люди хотя бы несчастных тысячу рублей среднюю зарплату в стране должны иметь. Что надо подтянуть в этом году самые низкооплачиваемые слои (нянечки в детских садах, медсестры и нянечки в больницах, которые носятся с детьми и с нами, когда мы приболеем, люди культуры, социального обслуживания). Их надо сегодня подтягивать выше. Одни формулировки: "мы не можем", "мы не должны", "рухнет курс", "рухнет страна", "рухнет все", — продолжил он.

"Хорошо, я предложил альтернативу. Давайте тогда вместе с вами будем иметь ту зарплату, которую имеют эти несчастные нянечки", — сказал Лукашенко.

По его словам, на это предложение последовала следующая реакция: "Да нет, в правительстве это невозможно, надо менеджерам в правительстве поднимать заработную плату, и чем выше, тем лучше они будут работать. Так что же это за справедливость?" — возмутился глава государства.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 18 августа. Александр Лукашенко, назначая 18 августа новое руководство правительства и министерств, рассказал о причинах увольнения прежних чиновников. Как...
 
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