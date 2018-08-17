Решать насущные вопросы. Субботнюю прямую линию провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

В числе первых на прямую линию дозвонился житель занеманской части Гродно, член жилищного кооператива Евгений Иванович. Его интересовал порядок передачи от ЖСПК на баланс специализированной организации наружных сетей теплоснабжения.

– Насколько мне известно, этот процесс начат в стране в 2015 году, но нашего дома пока не коснулся. Ответственные лица объясняют это тем, что теплосети требуют модернизации. А кто должен ее проводить, и за какие средства? Помогите разобраться, – выразил мужчина просьбу жильцов своего дома.

По традиции, на прямой линии дежурят специалисты управлений и комитетов облисполкома. Обычно вопросов по жилищно-коммунальному хозяйству поступает больше всего, и представительство этой сферы всегда расширено. Оперативно дав звонившему разъяснения, Игорь Попов поручил более тщательно изучить вопрос, привлечь к этой работе ГО ЖКХ области, РУП «Гродноэнерго» и дать исчерпывающий ответ.

Подобным образом прорабатываются все обращения, которые требуют детального изучения. Однако в этот раз таких вопросов поступило немного. Большинству звонивших были необходимы консультации и разъяснения законодательства. К примеру, пенсионера из Щучинского района интересовал порядок назначения пособия по уходу за престарелым родственником. Ему объяснили, что на такую денежную помощь вправе рассчитывать только трудоспособные граждане.

Всего на прямую линию поступило сорок звонков. Вопросы касались медицинской помощи, строительства жилья, качества воды, организации дорожного движения. Были даже просьбы помочь разобраться в отношениях между родственниками.

– Подобные обращения свидетельствуют о высоком авторитете власти и доверии к ней. Такое отношение со стороны граждан налагает на нас дополнительную ответственность и не позволяет оставить без внимания даже личную проблему человека, – подчеркнул Игорь Попов.

Среди звонивших было больше тех, кто ставит общественное выше личного, ратует за красоту населенных пунктов, комфортную жизнь в них. К примеру, женщина из Ивья обратилась с предложением, как лучше оборудовать велосипедные дорожки, которые собираются проложить на одной из улиц районного центра. Все предложения и замечания будут аккумулированы и направлены в соответствующие службы.