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Лукашенко: Я в Кремль отчитываться не езжу

19.08.2018 15:17 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 19 августа. Александр Лукашенко, в ходе назначения нового правительства 18 августа, отреагировал на комментарии в СМИ и интернете об отношениях с Россией и внешней политике страны.

"Некоторые, особенно россияне, "плявузгают", иначе не скажешь: "Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину". Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину? Он меня знает, как в народе говорят, как облупленного. И я его так же знаю. Что нам друг другу еще показывать? Я в Кремль отчитываться не езжу. Мы договорились о наших взаимоотношениях. У нас самые продвинутые отношения — в союзе Беларуси и России. Мы заключили массу, больше сотни нормативно-правовых актов, у нас создана определенная база. Мы устно можем принимать решения и реализовывать их. У нас очень добрые и близкие отношения", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Но что мы хотим от России? Если Россия подписала с Беларусью договор, соглашение, мы требуем, чтобы это безукоризненно выполнялось, — заявил он. — И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны. Не надо от нас требовать, как некоторые начинают уже на злобу дня писать: "Надо быстрее Лукашенко вступить в состав России и Беларусь туда скинуть".

"Это будут последние дни политика в Беларуси, который примет такое решение. И зачем это в современном мире? Мы можем существовать в союзе с Россией и решать наши общие задачи без всяких проблем. Это самая близкая нам страна. Мы один народ фактически, мы от одного корня — белорусы, россияне и украинцы", — считает Лукашенко.

"Мы не хотим повторения того, что происходит в Украине с Россией — конфликт этот. Нам это не надо. И России это не нужно. Потому что у нее единственное окно в 1 тыс. км с востока на запад — это Беларусь. Россия нуждается в стабильной Беларуси", — заявил он.

Он также отметил, что Россия боится потерять Беларусь, некоторые говорят, что республика развернулась на Запад. "Да никуда мы не разворачивались и разворачиваться не собираемся. Наша судьба определена Господом — быть здесь, в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом", — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский руководитель заявил, что у Беларуси "блестящие отношения" не только с Россией, но и, например, с КНР. "Запад — это наш сосед. Соседей не выбирают. И мы должны с ними выстраивать добрые отношения. Там технологии. Там есть свободные инвестиции, что они и осуществляют в Беларуси. То же самое — КНР. Сейчас с мощной Индией выстраиваем отношения, они инвестируют сюда", — продолжил он.

"И потом, если некоторые россияне нас все время упрекают, что мы с Западом разговариваем, так, я думаю, надо на себя посмотреть. Наверное, больше, чем Россия, никто не стремится на Запад или наладить отношения с Западом и с Америкой. Так в чем вы нас упрекаете?" — задал вопрос официальный лидер.

"Поэтому быть белорусско-российским отношениям на самом высоком уровне", — заявил он.

"Мы никогда не будем разрушать ни одно интеграционное объединение. Извините за нескромность, я являлся инициатором многих этих интеграционных объединений, еще начиная со времен Ельцина, и отказываться от этого я не намерен. Но если нас пинают ногами, мы вынуждены отвечать", — добавил Лукашенко.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 19 августа. Александр Лукашенко, в ходе назначения нового правительства 18 августа, отреагировал на комментарии в СМИ и интернете об отношениях с Россией и...
 
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