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Лукашенко: Выборы президентские мы проведем строго по конституции нашей страны

19.08.2018 13:59 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 19 августа. Президентские выборы в Беларуси будут проведены "строго по конституции", заявил Александр Лукашенко 18 августа при назначении нового правительства, реагируя на комментарии в СМИ.

Лукашенко отметил, что некоторые намекают на выборы и говорят о том, что принятые решения — это популизм, сообщает пресс-служба президента.

"Я, когда прочитал, сам подумал, а когда у нас выборы президентские? Оказывается, у нас в 2020 году только срок. Это еще полсрока. Какой популизм под выборы? Это кому-то хочется, чтобы выборы были завтра или послезавтра. Но я уже на этот вопрос отвечал. Выборы президентские мы проведем строго по конституции нашей страны. У нас нет никакой необходимости сегодня или завтра проводить президентские выборы и под это развивать какой-то популизм. Глупость несусветная!" — заявил он.

Глава ЦИК Лидия Ермошина, отвечая 2 апреля в парламенте на вопросы журналистов о сроках проведения следующих президентских и парламентских выборов, заявила: "Я говорила, что буду ставить вопрос осенью этого года, поэтому до осени я не готова ответить ни на один ваш вопрос, по крайней мере, по срокам выборов". По ее словам, если будет решено досрочно проводить президентские выборы, то этот вопрос будет решать парламент, если парламентские — то президент. "Но пока, если говорить о периоде этого года, это всего лишь предварительные политические консультации", — уточнила глава ЦИК.
БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 19 августа. Президентские выборы в Беларуси будут проведены "строго по конституции", заявил Александр Лукашенко 18 августа при назначении нового...
 
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