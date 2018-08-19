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Румас: назначение премьер-министром - огромная ответственность и вызов

20.08.2018 10:45 — Новости Политики | БелТА  
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Румас: назначение премьер-министром - огромная ответственность и вызов
Сергей Румас

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова представила сегодня новый состав правительства сотрудникам Аппарата Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьер-министр Сергей Румас поблагодарил Президента за оказанное доверие при назначении на пост главы правительства. "Я рассматриваю это как огромную ответственность и вызов для меня лично, - сказал Сергей Румас. - Сегодня начинается, наверное, самый ответственный этап в моей жизни, который потребует предельной концентрации всех сил и навыков, опыта, который я получил на предыдущих должностях".

Что касается задач, то премьер-министр сказал, что они все известны и определены программными документами. "Не стоит ожидать какой-то ревизии этих принятых решений либо революционных разворотов. Глава государства при назначении нового состава правительства сделал акценты на такие вещах, как дисциплина, порядочность и сплоченность. Кроме того, много внимания было уделено росту благосостояния населения - глава государства подчеркнул, что это основная оценка работы правительства", - отметил Сергей Румас.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова представила сегодня новый состав правительства сотрудникам Аппарата...
 
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