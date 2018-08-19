Лукашенко отреагировал на критику в СМИ: лучшие цитаты

Александр Лукашенко решил прокомментировать отдельные критические замечания в свой адрес, которые были увидены им в СМИ и интернете. Президент коснулся ряда тем, однако еще большее их количество поднято не было. БДГ собрала лучшие и самые красноречивые цитаты президента.

Говоря о своем решении отреагировать на замечания общества в СМИ и интернете, Лукашенко отметил, что 90% населения адекватно и одобрительно реагирует на его решения, но он решил прокомментировать негатив. При это он подчеркнул, что знает, кто это пишет: «Конечно, это те, которые, может быть, за этого президента и не голосовали. Но тем не менее это часть нашего общества».

О недавних кадровых перестановках: это моя практика проверять людей в разных ипостасях

«Никакой близости, никакой любви у меня к моим подчиненным никогда не было. Да, я уважаю людей, которые отдают себя полностью делу. Которые выполняют, может, даже и не свойственные для них функции. Потому что они любят свою страну и народ. Вот если вы все будете хотя бы так, как я, любить нашу Беларусь и наш народ, у нас с вами получится работа».

«И дай бог, чтобы мы не ошиблись, и вы были преданными и надежными людьми, чтобы не случилось, как у нас в системе здравоохранения: коррупционер на коррупционере сидит и коррупционером погоняет. И притом благо свое обеспечивали за счет роста цен на лекарство и технику, которую мы закупали в больницы. Это значит, залезли в карман людей. Это высшая степень коррупции!».

«Президенту ну никак не выгодно иметь такое Правительство, которому надо устраивать разнос».

«Какой популизм под выборы? Это кому-то хочется, чтобы выборы были завтра или послезавтра. Но я уже на этот вопрос отвечал. Выборы президентские мы проведем строго по Конституции нашей страны. У нас нет никакой необходимости сегодня или завтра проводить президентские выборы и под это развивать какой-то популизм. Глупость несусветная!».

Про РФ: мы никогда не станем вассалами ни одной страны

«Мы не хотим повторения того, что происходит в Украине с Россией - конфликт этот. Нам это не надо. И России это не нужно. Потому что у нее единственное окно в 1 тыс. км с востока на запад - это Беларусь. Россия нуждается в стабильной Беларуси».

«Я в Кремль отчитываться не езжу».

«Да никуда мы не разворачивались и разворачиваться не собираемся. Наша судьба определена господом быть здесь - в центре Европы. Вот этим прочным крепким мостом между Востоком и Западом».

«Извините за нескромность, я являлся инициатором многих этих интеграционных объединений, еще начиная со времен Ельцина, и отказываться от этого я не намерен. Но если нас пинают ногами, мы вынуждены отвечать».

Про коррупцию и показуху

«Виновные сядут. Но в стране должен быть закон, и все должно быть по закону. И их немало уже посадили - тех, кто нарушает этот закон. И этот закон для всех одинаков: и для чиновников, и для рабочих, и для крестьян, для специалистов, учителей и врачей…. Все будет по закону».

«И вас хочу об этом предупредить особо. Потому что завтра вокруг вас начнут виться бизнесмены и прочие, которые хотят легкой жизни. Вы со всеми встречайтесь, разговаривайте, ходите с ними в баню, если хотите. Можете с ними даже сто грамм выпить. Но помните, что вы - люди государственные. Моральный ваш облик и поведение на глазах у людей. У меня нет привычки ходить за чиновником, и даже членом правительства, смотреть, куда он пошел. Ходите, куда хотите».

«Но поверьте, мне больнее, чем кому-либо. Потому что вы - мои "дети". Мне что, приятно было этих людей (из предыдущего руководства Правительства) уволить? Допустим, Семашко столько проработал. И тот же Кобяков - и там, и там… И Василий Иванович Жарко. Но если провалы в работе... Если у Василия Ивановича Жарко коррупционеры кругом… И я трижды предупреждал: посмотри, разберись… А там - обвал.. Как я могу работать с таким человеком?».

«Некоторые переживают, что к моему приезду, визиту в тот или иной регион Беларуси марафет наводят. Кто дороги меняет, кто еще что-то… Я скажу тоже по-народному: а как вы думали? Если к Кочановой или Сергею Румасу приходит гость, они что, в доме не убирают? А тут же президент приехал. Он, может, один раз в пятилетку или в два-три года к тебе приедет. И ты что, порядок не наведешь? Ну, это вообще вопиющее было бы неуважение к президенту».

«Никогда такого не было, чтобы я подошел со стороны этого лоска и не зашел с обратной стороны. Поэтому я все вижу».