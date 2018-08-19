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Белорусско-польский бизнес-форум пройдет 24 октября в Варшаве

20.08.2018 10:58 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 20 августа. Заседание совместной белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству состоится 23—24 октября в Варшаве, сообщает Белорусская торгово-промышленная палата.

В его рамках 24 октября в польской столице состоится совместный бизнес-форум. "В ходе бизнес-форума будут обсуждены перспективы белорусско-польского торгово-экономического взаимодействия, вопросы развития регионального сотрудничества. Белорусские участники получат возможность выступить с презентациями предприятий и организаций, продукции и услуг, а также провести двусторонние переговоры с представителями деловых кругов Польши", — отметили в БелТПП.

Подготовку к мероприятиям обсудили на встрече 17 августа председатель Совета Республики Михаил Мясникович и посол Польши в Беларуси Артур Михальски. Как сообщает пресс-служба верхней палаты, в совместном заседании и бизнес-форуме запланировано участие Мясниковича.

Председатель Совета Республики подчеркнул, что товарооборот между странами в 2017 году составил около 2,4 млрд долларов, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. "В январе—мае 2018 года положительная динамика сохраняется: объем взаимной торговли вырос на 12% к аналогичному периоду 2017 года. Это говорит о том, что наши отношения не угасают, а развиваются", — отметил Мясникович. В то же время страны могли бы более активно сотрудничать в инвестиционной сфере, создавать совместные компании и производства, а не только торговать между собой, добавил он.

Во время переговоров были затронуты вопросы, касающиеся польской диаспоры в Беларуси и белорусской в Польше, взаимодействия белорусской православной и католической церквей.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 20 августа. Заседание совместной белорусско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству состоится 23—24 октября в Варшаве, сообщает Белорусская...
 
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