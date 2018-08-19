ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: Убежден, что дружественные отношения с Венгрией будут содействовать развитию конструктивного двустороннего взаимодействия в различных отраслях

20.08.2018 10:43 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 20 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Венгрии Яноша Адера и народ этой страны с национальным праздником — Днем Святого Иштвана.

"Убежден, что дружественные отношения, которые сложились между нашими государствами, будут и в дальнейшем содействовать развитию конструктивного белорусско-венгерского взаимодействия в различных отраслях", — цитирует главу государства пресс-служба президента.

Дипломатические отношения между Беларусью и Венгрией установлены 12 февраля 1992 года. Посольство Беларуси в Венгрии открыто в январе 2000 года, венгерское в Минске — в декабре 2007 года.

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества Республики Беларусь и Венгрии сегодня насчитывает 17 международных договоров. Предметами регулирования договоров являются вопросы торгово-экономического, научного и культурного сотрудничества; сотрудничества по правовым и налоговым вопросам, в области сельского хозяйства, спорта, туризма, образования, обороны, а также автомобильного сообщения. Между странами действует безвизовый режим въезда по дипломатическим и служебным паспортам.

За шесть месяцев текущего года товарооборот Беларуси и Венгрии составил 93.717,7 тыс. долларов и вырос по отношению к тому же периоду 2017 года на 9,2%. Экспорт составил 33.340,4 тыс. долларов и вырос на 5,6%, импорт — 60.377,3 тыс. долларов с ростом на 11,3%. Отрицательное сальдо — 27.036,9 тыс. долларов.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 20 августа. Александр Лукашенко поздравил президента Венгрии Яноша Адера и народ этой страны с национальным праздником — Днем Святого Иштвана. ...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: Я в Кремль отчитываться не езжу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)
20.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика