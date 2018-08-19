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Президент Беларуси поздравил Президента Венгрии Яноша Адера с национальным праздником

20.08.2018 12:09 — Новости Политики | БT  
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"Убежден, что дружественные отношения, которые сложились между нашими государствами, будут и в дальнейшем содействовать развитию конструктивного белорусско-венгерского взаимодействия в различных отраслях", - говорится в поздравлении.
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Венгрии Яноша Адера и народ этой страны с национальным праздником - Днем Святого Иштвана. ...
 
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