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Президент Беларуси поздравил Президента Венгрии Яноша Адера с национальным праздником
20.08.2018 12:09 — Новости Политики | БT
"Убежден, что дружественные отношения, которые сложились между нашими государствами, будут и в дальнейшем содействовать развитию конструктивного белорусско-венгерского взаимодействия в различных отраслях", - говорится в поздравлении.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Венгрии Яноша Адера и народ этой страны с национальным праздником - Днем Святого Иштвана. ...
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