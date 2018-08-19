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Кочанова: Все поставленные президентом задачи должны выполняться, потому что главное — люди

20.08.2018 12:43 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 20 августа. Ключевой задачей, поставленной Александром Лукашенко перед правительством, является развитие всех регионов страны, заявила глава Администрации президента Наталья Кочанова 20 августа во время представления аппарату правительства нового руководства Совета министров.

Кочанова отметила, что в работе правительства "не может быть мелочей". "Думаю, что Сергей Николаевич (Румас. — БелаПАН.) еще внимательно изучит структуру правительства, функциональные обязанности каждого. Глава государства поставил такую задачу — разобраться с функционалом. Возможно, будут какие-то другие изменения, об этом руководитель правительства поставит в известность, когда будут приняты такие решения", — цитирует главу Администрации президента пресс-служба Совета министров.

Она обратила внимание, что Администрация президента и правительство работают во взаимодействии и это должна быть действительно эффективная совместная плодотворная деятельность, которая, прежде всего, заключается в выполнении поручений главы государства, обозначенных в послании белорусскому народу и Национальному собранию, на пятом Всебелорусском народном собрании, а также на совещаниях у Лукашенко. "Все поставленные задачи должны выполняться. Самое главное — это народ, люди. Это главная идеология и политика", — заявила чиновница.

Говоря о развитии регионов, она отметила, что в стране проделана большая работа по развитию агрогородков, областных центров, сейчас ставится задача заняться средними городами, где проживают более 50—80 тысяч человек. "Надо посмотреть, как они развиваются, живут и работают, потому что перераспределение трудовых ресурсов очень важно в нашей стране. Надо выполнить поставленные президентом задачи, чтобы развивались все регионы. Нельзя думать о том, что только в Минск люди приедут и будут работать. Должны быть высокоэффективные предприятия в каждом городе и районе, чтобы люди понимали, что у них есть работа", — добавила она.

"Всем, кто работает в правительстве, нужно еще раз внимательно посмотреть и сделать акценты на ключевых моментах, о которых говорил президент, и принять все меры, чтобы поставленные задачи были реализованы", — заключила Кочанова.

Александр Лукашенко 18 августа сменил руководство правительства: вместо Андрея Кобякова премьер-министром Беларуси назначен Сергей Румас, который до настоящего времени возглавлял Банк развития. Первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до этого руководитель аппарата Совета министров. Заместителями премьер-министра назначены Игорь Ляшенко и Владимир Кухарев. Кроме того, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого был послом Беларуси в России. Он будет отвечать за социальную сферу — здравоохранение, образование, культуру, спорт.

Министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок, министром промышленности — Павел Утюпин, министром связи и информатизации — Константин Шульган, министром экономики — Дмитрий Крутой, до этого первый замминистра. Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 20 августа. Ключевой задачей, поставленной Александром Лукашенко перед правительством, является развитие всех регионов страны, заявила глава Администрации...
 
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