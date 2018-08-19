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Лукашенко одобрил проект соглашения о реадмиссии между Беларусью и Украиной

20.08.2018 13:55 — Новости Политики | БелаПАН  
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Минск, 20 августа. Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Беларусью и Украиной о реадмиссии. Соответствующий указ подписан 20 августа, сообщила пресс-служба главы государства. 

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство внутренних дел.

По данным МВД, с начала конфликта в Донецкой и Луганской областях Украины за дополнительной защитой и статусом беженца в Беларуси обратилось около 3 тыс. украинцев. Из них дополнительную защиту получили 2,5 тыс. За первую половину 2018 года ходатайства о защите в Беларуси подали 404 человека, 90% которых украинцы.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 20 августа. Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Беларусью и Украиной о реадмиссии....
 
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