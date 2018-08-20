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Прокуратура выявила в Брестской области нарушения в работе с обращениями граждан
21.08.2018 13:34 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Органы
Во время проверок прокуроры региона выявили ряд типичных нарушений. В частности, не всем вопросам в обращениях давалась оценка, нарушались сроки их рассмотрения. Заявителям не всегда разъясняли порядок обжалования решений, принятый по их обращениям. Кроме того, должностные лица не привлекали к ответственности виновных в нарушениях. В некоторых случаях от граждан требовали представить документы, которые не предусмотрены в утвержденном указом перечне административных процедур.
Так, в Администрации Ленинского района Бреста, рассматривая вопрос о разрешении на реконструкцию жилых помещений в многоквартирном доме, у граждан потребовали проект. При этом достаточно было, чтобы заявители описали выполняемые работы в произвольной форме. По результатам проверки областная
Кроме того, были случаи отклонения местными органами власти обращений. В
В Брестской области по итогам работы в январе-июне текущего года органы
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Органы прокуратуры Брестской области выявили нарушения в работе с обращениями граждан и ведении административных процедур, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
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