Прокуратура выявила в Брестской области нарушения в работе с обращениями граждан

Органы прокуратуры Брестской области выявили нарушения в работе с обращениями граждан и ведении административных процедур, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Генеральной прокуратуры.



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Во время проверок прокуроры региона выявили ряд типичных нарушений. В частности, не всем вопросам в обращениях давалась оценка, нарушались сроки их рассмотрения. Заявителям не всегда разъясняли порядок обжалования решений, принятый по их обращениям. Кроме того, должностные лица не привлекали к ответственности виновных в нарушениях. В некоторых случаях от граждан требовали представить документы, которые не предусмотрены в утвержденном указом перечне административных процедур.

Так, в Администрации Ленинского района Бреста, рассматривая вопрос о разрешении на реконструкцию жилых помещений в многоквартирном доме, у граждан потребовали проект. При этом достаточно было, чтобы заявители описали выполняемые работы в произвольной форме. По результатам проверки областная прокуратура внесла представление главе администрации, виновные привлечены к ответственности.

Кроме того, были случаи отклонения местными органами власти обращений. В прокуратуре же доводы заявителей о нарушении их прав признавались обоснованными. Например, один из жителей региона выразил несогласие со снятием с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. Было установлено, что сельисполком не выполнил требований закона об обращениях граждан и юридических лиц, административных процедурах. Неправомерное решение отменено.

В Брестской области по итогам работы в январе-июне текущего года органы прокуратуры инициировали привлечение 35 лиц к ответственности за нарушения при работе с обращениями граждан и ведении административных процедур. О недопустимости повторных нарушений предупреждены 25 человек.