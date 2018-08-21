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В сфере особого внимания: порядок в городах и селах, на предприятиях и в сельхозорганизациях, готовность к учебному году
22.08.2018 — Новости Политики | Заря над Неманам
В регионе ведется системная работа в этом направлении, отметил губернатор, но еще многое предстоит сделать. Работу нужно активизировать и жестко контролировать. Для этого созданы специальные группы под руководством заместителей председателя облисполкома, которые проведут ревизию на местах. Все, что нужно, необходимо оперативно поправить.
Губернатор обратил особое внимание на необходимость поддерживать порядок и красоту в областном центре, особенно учитывая возросшее количество гостей после введения безвизового режима. За своей и прилегающей территорией должны тщательно следить предприятия и организации. В чистоте и порядке нужно поддерживать в том числе и не задействованные сегодня здания и сооружения на территории предприятий. Поручение еще раз проверить порядок в этом ключе губернатор поручил руководству Лидского района, обладающего высоким промышленным потенциалом.
Еще раз проверят и при необходимости поправят недочеты дорожники, предприятия АПК, ЖКХ, потребительской кооперации, энергетики, железнодорожники. Такие поручения дал руководитель области.
Особое внимание Владимир Кравцов уделил СЭЗ «Гродноинвест». Все поставленные Президентом задачи должны быть неукоснительно выполнены, потребовал губернатор. Руководству СЭЗ поручено также наладить системный и строгий контроль за порядком на территории зоны, активнее привлекать к этой работе предприятия резидентов.
Подробно рассмотрена на совещании злободневная тема подготовки к началу очередного учебного года. В регионе откроют двери 334 школы, места в учебных аудиториях займут 113 тысяч ребят, в том числе 12 тысяч первоклассников.Педагогический отряд области пополнят 850 молодых специалистов.
Один из главных – вопрос готовности школ, где проводились значительные ремонтные и строительные работы. В 12 школах капитальный ремонт завершится к 1 сентября, и они примут учащихся, в четырех – продолжится, при этом для обучения и питания детей создаются необходимые условия.
Владимир Кравцов поручил к началу учебного года завершить подготовку школ, уделив особое внимание областному центру. Также председатель облисполкома поручил держать под постоянным контролем освоение средств кредитов Всемирного банка, которые используются на строительство и ремонт в учреждениях образования. Уже освоено свыше 7 миллионов долларов США, еще 3 миллиона предстоит освоить.
– Во всех учреждениях образования, где будут вестись работы, должна быть неукоснительно обеспечена безопасность школьников и педагогов, – подчеркнул губернатор. – Нужно четко определить, где можно совмещать работы с учебным процессом, а где необходимо их разграничить. Нужно также грамотно организовать питание детей.
В режиме видеоконференции губернатор поставил задачи перед руководителями районов, где ведется масштабное обновление учебных заведений, на их выполнение отведены кратчайшие сроки.
Под контролем областной власти – ввод в строй новых детских садов, а их в регионе в нынешнем году будет четыре. Первым открылся детсад в Островце, в сентябре примут детей сады в Гродно и Щучине, в начале октября – в Новогрудке. Новогрудскому району поручено завершить строительство в краткие сроки, детсад в райцентре долгожданный и будет востребован. Руководству областного центра дано поручение активизировать работы по строительству очередного детского дома семейного типа.
Губернатор подчеркнул необходимость вовремя оказать материальную помощь тем семьям, которым она полагается. Как доложено на совещании, государственная адресная помощь уже выплачена полностью, ее получили полторы тысячи детей Гродненщины. Завершается оказание матпомощи нуждающимся в ней семьям.
– Задержки быть не должно, – поручил председатель облисполкома.
– Задача первостепенной важности – безопасность детей, – еще раз напомнил Владимир Кравцов. – Дорожная разметка, необходимые пиктограммы, освещение вблизи учреждений образования – все должно быть сделано к учебному году.
Первый урок в школах области в нынешнем году будет посвящен Году малой родины. Эта тема, подчеркнул руководитель региона, должна найти отражение в каждом школьном музее, музейной комнате и служить воспитанию настоящих патриотов нашей Родины.
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В сфере особого внимания: порядок в городах и селах, на предприятиях и в сельхозорганизациях, готовность к учебному году
– На территории Гродненщины должен поддерживаться идеальный порядок, – такое поручение дал на оперативном совещании в облисполкоме председатель областного...
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