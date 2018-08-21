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Лукашенко улетел на встречу с Путиным

22.08.2018 12:10 — Новости Политики | БДГ  
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Александр Лукашенко улетел в Россию. В Сочи запланирована его встреча с Владимиром Путиным.

Пресс-служба президента не сообщает о сроках визита в РФ, говорится лишь о том, что Лукашенко уже направился в Россию.

«Программой визита запланированы переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи. Главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня», - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Отметим, что в начале августа во время посещения Гомсельмаша Александр Лукашенко упрекнул россиян в недобросовестной конкуренции и варварском поведении.

«Я хочу сохранить «Гомсельмаш». У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как-будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», — заявил тогда белорусский президент.

Непростая ситуация складывается таксже в вопросе поставок российской нефти в Беларусь. По некоторой информации, Россия с четвертого квартала прекратит выдачу Беларуси кредитов и беспошлинную поставку нефтепродуктов и сжиженного газа из-за потерь своего бюджета. При этом белорусский Минфин Беларуси планирует стребовать с российской стороны компенсацию за потери по налоговому маневру.

 
 
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Александр Лукашенко улетел в Россию. В Сочи запланирована его встреча с Владимиром Путиным. Пресс-служба президента не сообщает о сроках визита в РФ, говорится...
 
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