Лукашенко улетел на встречу с Путиным

Александр Лукашенко улетел в Россию. В Сочи запланирована его встреча с Владимиром Путиным.

Пресс-служба президента не сообщает о сроках визита в РФ, говорится лишь о том, что Лукашенко уже направился в Россию.

«Программой визита запланированы переговоры с Президентом России Владимиром Путиным, которые пройдут в Сочи. Главы государств подробно обсудят широкий спектр вопросов в развитии белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в интеграционных объединениях и на международных площадках, мировую повестку дня», - говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

Отметим, что в начале августа во время посещения Гомсельмаша Александр Лукашенко упрекнул россиян в недобросовестной конкуренции и варварском поведении.

«Я хочу сохранить «Гомсельмаш». У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как-будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию», — заявил тогда белорусский президент.