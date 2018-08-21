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«Репортеры без границ» понизили рейтинг свободы прессы Беларуси
22.08.2018 12:46 — Новости Политики | БДГ
Беларусь в рейтинге свободы прессы опустилась с 153 на 155 позицию. Всего в рейтинге представлены 180 государств мира. Соседями Беларуси по рейтингу стали африканские страны.
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«Преследование внештатных журналистов, работающих в независимых СМИ, расположенных за границей, которые не могут получить аккредитацию, достигло беспрецедентного уровня. Опасаясь дестабилизации, связанной с украинским кризисом, власти посадили в тюрьму как пророссийских, так и антироссийских блоггеров», - говорится в обзоре «Репортеров без границ».
Беларусь соседствует в рейтинге с такими странами, как Демократическая республика Конго и Руанда. Ниже в рейтинге расположены Турция, Казахстан, Бурунди, Ирак, Египет, Ливия, Азербайджан, Иран, Узбекистан, Бахрейн, Йемен, Сомали, Саудовская Аравия, Лаос, Куба, Китай, Туркменистан и другие страны.
На первом месте рейтинга «Свободы прессы» Норвегия, в тройку вошли Швеция и Нидерланды.
Напомним, что в этом году в Беларуси вновь происходили события, привлекшие внимание международного сообщаества: на задержания журналистов БелаПАН и портала tut.by, а также обыски в офисах главных независимых интернет-порталов
Справка БДГ
Отчет о свободе прессы в мире публикуется ежегодно с 2002 года. Международная организация "Репортеры без границ" рассчитывает индекс свободы СМИ на основании таких параметров, как разнообразие медиа, их независимость, условия работы журналистов, самоцензура, правовая защита и институциональная прозрачность.
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Беларусь в рейтинге свободы прессы опустилась с 153 на 155 позицию. Всего в рейтинге представлены 180 государств мира. Соседями Беларуси по рейтингу стали африканские...
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