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«Репортеры без границ» понизили рейтинг свободы прессы Беларуси

22.08.2018 12:46 — Новости Политики | БДГ  
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Беларусь в рейтинге свободы прессы опустилась с 153 на 155 позицию. Всего в рейтинге представлены 180 государств мира. Соседями Беларуси по рейтингу стали африканские страны.

По информации «Репортеров без границ», в Беларуси в 2017 году после небольшой передышки вновь начались преследования независимых журналистов. Кроме того, организация отмечает, что в прошлом году в стране было арестовано порядка сотни журналистов при освещении акций протеста: некоторые из них были задержаны, многие - избиты. 

«Преследование внештатных журналистов, работающих в независимых СМИ, расположенных за границей, которые не могут получить аккредитацию, достигло беспрецедентного уровня. Опасаясь дестабилизации, связанной с украинским кризисом, власти посадили в тюрьму как пророссийских, так и антироссийских блоггеров», - говорится в обзоре «Репортеров без границ».

Беларусь соседствует в рейтинге с такими странами, как Демократическая республика Конго и Руанда. Ниже в рейтинге расположены Турция, Казахстан, Бурунди, Ирак, Египет, Ливия, Азербайджан, Иран, Узбекистан, Бахрейн, Йемен, Сомали, Саудовская Аравия, Лаос, Куба, Китай, Туркменистан и другие страны.

На первом месте рейтинга «Свободы прессы» Норвегия, в тройку вошли Швеция и Нидерланды. 

Напомним, что в этом году в Беларуси вновь происходили события, привлекшие внимание международного сообщаества: на задержания журналистов БелаПАН и портала tut.by, а также обыски в офисах главных независимых интернет-порталов обратили внимание в ряде мировых СМИ и международных организаций. Из-за "Дела БЕЛТА" Беларусь вновь попала на первые полосы газет и сайтов, что явно отразится на позиции нашей страны в рейтинге свободы СМИ в будущем году.

Справка БДГ

Отчет о свободе прессы в мире публикуется ежегодно с 2002 года. Международная организация "Репортеры без границ" рассчитывает индекс свободы СМИ на основании таких параметров, как разнообразие медиа, их независимость, условия работы журналистов, самоцензура, правовая защита и институциональная прозрачность. 

 

 
 
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Беларусь в рейтинге свободы прессы опустилась с 153 на 155 позицию. Всего в рейтинге представлены 180 государств мира. Соседями Беларуси по рейтингу стали африканские...
 
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