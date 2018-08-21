«Репортеры без границ» понизили рейтинг свободы прессы Беларуси

Беларусь в рейтинге свободы прессы опустилась с 153 на 155 позицию. Всего в рейтинге представлены 180 государств мира. Соседями Беларуси по рейтингу стали африканские страны.

По информации «Репортеров без границ», в Беларуси в 2017 году после небольшой передышки вновь начались преследования независимых журналистов. Кроме того, организация отмечает, что в прошлом году в стране было арестовано порядка сотни журналистов при освещении акций протеста: некоторые из них были задержаны, многие - избиты.

«Преследование внештатных журналистов, работающих в независимых СМИ, расположенных за границей, которые не могут получить аккредитацию, достигло беспрецедентного уровня. Опасаясь дестабилизации, связанной с украинским кризисом, власти посадили в тюрьму как пророссийских, так и антироссийских блоггеров», - говорится в обзоре «Репортеров без границ».

Беларусь соседствует в рейтинге с такими странами, как Демократическая республика Конго и Руанда. Ниже в рейтинге расположены Турция, Казахстан, Бурунди, Ирак, Египет, Ливия, Азербайджан, Иран, Узбекистан, Бахрейн, Йемен, Сомали, Саудовская Аравия, Лаос, Куба, Китай, Туркменистан и другие страны.

На первом месте рейтинга «Свободы прессы» Норвегия, в тройку вошли Швеция и Нидерланды.

Напомним, что в этом году в Беларуси вновь происходили события, привлекшие внимание международного сообщаества: на задержания журналистов БелаПАН и портала tut.by, а также обыски в офисах главных независимых интернет-порталов обратили внимание в ряде мировых СМИ и международных организаций. Из-за " Дела БЕЛТА " Беларусь вновь попала на первые полосы газет и сайтов, что явно отразится на позиции нашей страны в рейтинге свободы СМИ в будущем году.

Справка БДГ